Nederland - Romania 29-24 (11-10)

Norge er avhengig av hjelp for å ta seg til semifinalen i håndball-EM etter å ha tatt seg inn i mellomspillet med null poeng.

Thorir Hergeirssons jenter fikk søndag en hjelpende hånd av Ungarn, som etter en dramatisk avslutning slo Tyskland 26-25.

De norske håndballjentene håpet på seier for Romania mot Nederland søndag kveld, men slik gikk det ikke, for etter en jevn førsteomgang og nederlandsk 11-10-ledelse, var Nederland fullstendig overlegne etter pause og vant kampen 29-24.

Norges semifinale-håp forutsetter at det blir seier mot både Nederland tirsdag og mot Spania onsdag.

– Det blir vanskelig, det er ingen tvil om det, men samtidig skjer det så mye rart i denne gruppen at vi kan nesten svime av. Vi må vinne våre kamper og det er andre som må hjelpe oss, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge må nå håpe at Ungarn slår Romania, slik at også de kommer på seks poeng.​

Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør. Dersom flere enn to lag ender på lik poengsum og har slått hverandre innbyrdes, går en tabell der målforskjellen avgjør inn.

Før kampene tirsdag og onsdag er det en mulighet for at hele fem lag – alle i gruppen minus Spania – kan havne på seks poeng. Det er mest sannsynlig at tre lag får lik poengsum og må skilles på innbyrdes resultater i en minitabell.​

Norge åpnet EM med å spille sin svakeste mesterskapskamp på mange, mange år. Det ble 32-33-tap for Tyskland. Det var en blemme som kan bli svært kostbar.​