Gjennom høsten har man kunne følge Farmen-deltakerne på Torpet – den lille gården et stykke bortenfor Gledtjernet gård, der deltakerne havner når de har røket ut i en tvekamp.

Hver uke kommer en ny deltaker inn på Torpet, og har mulighet til å slå ut en av de andre deltakerne i en konkurranse. Til slutt får deltakeren som vinner flytte inn på hovedgården.

Nå er det klart at det også på Farmen kjendis, som går etter jul, har en egen, liten Torpet-gård.

Ny Torpet-gård

Den ligger på Stange, et lite stykke bortenfor hovedgården, og det er ikke hvem som helst som har flyttet inn der:

Aune Sand (52) har nok en gang tatt turen fra et urbant kunstnerliv i New York for å reise tilbake i tid i norsk gårdsidyll. Til vanlig driver han Galleri Sand sammen med tvillingbroren Vebjørn Sand, og han er samboer med kunstneren Marianne Aulie.

Aune Sand var med i Farmen kjendis som gikk på TV tidligere i år, men ble førstemann til å reise hjem da han tapte første tvekamp. Nå gjør han et nytt forsøk – fra Torpet skal han nemlig forsøke å gjenvinne plassen sin på Farmen kjendis-gården.

Førstemann på Torpet

TV 2 besøkte Torpet like etter at innspillingen startet før sommeren, for å ta en prat med Aune. De aller første dagene tilbragte han helt alene på småbruket, og han vil etter hvert få selskap av andre kjendiser. Kunstneren skal, sammen med de andre, nyte idyllen, stelle med dyrene og løse ulike oppdrag.​

PÅ PLASS PÅ TORPET: Aune Sand har flyttet inn på Torpet, der han bor noen dager alene før det kommer flere kjendiser. Foto: TV 2

Torpet ligger rett ved siden av Mjøsa, og her har deltakerne et lite hus til å bo i, et lite fjøs, en hoggestabbe for ved, et kjølerom, vaskeplass, båt og badeplass. Vannet henter de fra en vannkilde i bakken inne i skogen.

Nå har Sand funnet fram igjen fjellbuksa og er klar for å gjøre et nytt forsøk på Farmen kjendis.

– Jeg måtte si farvel til Finnsvika gård etter bare en uke, og jeg hadde så vidt begynt å smake på mormors rike. Det å få komme tilbake er helt fantastisk, jeg er veldig takknemlig for det. Det er et eventyr, sier han.

– Det er nesten så man ikke tror at det finnes slike steder, med fulglesang og det hele. Alt har sin tid i livet, og dette er vidunderlig, sier han.

Tidligere i år ble Aune Sand valgt ut til tvekamp fordi han var den eneste av guttene på gården som ikke var med i en allianse. Han var venn med alle, men trakk det korteste strået da en førstekjempe skulle velges.

Likevel har han ikke tenkt til å være med i noen allianse i år heller.

– Eventuelle grupperinger og allianser tenker jeg ikke på. Jeg gjør mitt beste, jeg snakker fra sjela, og jeg er et ærlig menneske. Så får det gå som det går. Mitt mål er å få snuse på så mange blomster som mulig, og spise denne utrolige maten, sier Aune til TV 2.

Farmen kjendis begynner på TV etter jul.