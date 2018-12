Svein Jemtland har bedt forsvarerne om ikke å snakke med pressen

– Hvorfor det?

– Denne dommen er en stor påkjenning for ham, og nå ønsker han å avvente domsavsigelsen før vi kommer med ytterligere kommentarer, sier advokat Christian Flemmen Johansen, en av Jemtlands to forsvarere.

– Dere har fått munnkurv?

– Nei, det har vi ikke. Han har ytret et tydelig ønske om at vi ikke skal kommentere saken på nåværende tidspunkt, all den tid han mener det ikke er noe å kommentere før vi får dommen. Han ønsker ikke spekulasjoner, sier han.

Ba om 18 års fengsel

Dommen i drapssaken, som pågikk i tre uker i Hedmarken tingrett, faller mandag klokken 10. Mens aktor har bedt om 18 års fengsel, har forsvarerne bedt om full frifinnelse.

Normalstraffen for drap i Norge er 12 års fengsel, men statsadvokat Iris Storås pekte i sin prosedyre på en rekke straffeskjerpende forhold.

Blant annet har parets eldste sønn forklart at faren ga ham instrukser om hva han skulle si til politiet. Jemtland ga også familie og venner forhåpninger om at kona fremdeles var i live, mens han selv hadde pakket henne inn i plast og visste at hun lå død på bunnen av Glomma.

– Handlingene viser en total mangel på respekt for menneskeliv, sa Storås i retten.

Det angivelige drapet, som Jemtland hevder var en ulykke, mener aktor fremstår som «en ren henrettelse».

– Kan løslates snart

Guttenes bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen har bedt om at Jemtland dømmes til å betale henholdsvis 350.000 og 450.000 kroner i oppreisningserstatning til sine 11 og 14 år gamle sønner – langt over normen på 200.000 kroner.

I retten kom det frem at Jemtland flere ganger, senest uken før rettssaken, hadde fortalt sønnene sine at han snart kommer hjem. På spørsmål om hvorfor han sa dette, svarte Jemtland at han «ikke kan se at han skal bli dømt i denne saken».

Likevel har 47-åringen erkjent straffbare forhold i sin forklaring om hvordan han behandlet konas livløse kropp, kjørte rundt med henne i bagasjerommet og til slutt kastet henne i Glomma.

– Han er klar på at han ikke har begått et drap, men utover det erkjenner han de forholdene som handler om likskjending. For det er maksstraffen to år, og han har allerede sittet i varetekt i nesten et år. Praksis er at man løslates etter to tredeler av sonet straff, og da vil han kunne løslates om ikke så veldig lang tid, forklarer Flemmen Johansen, som ellers ikke vil kommentere saken.