Det var ved 08.30-tiden søndag morgen at politiet var på patrulje i nærheten av Dekksentralen i Tromsdalen i Tromsø.

– En patrulje gjorde en observasjon mellom to personer som dannet grunnag for at vi har pågrepet den ene og sikte ham for voldtekt, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl Erik Thomassen til TV 2.

Patruljen var ute på rutinemessig patruljering da de oppdaget hendelsen. Saken er nå under etterforskning, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Voldtekten skjedde utendørs.​

Den pågrepne er en mann fra Troms i 40-årene. Han er nå siktet for voldtekt. Politiet foretar søndag en rundspørring i området.

Det er politipatruljens observasjoner som danner hovedgrunnlaget for siktelsen.

– Utifra det de så oppfattet de at det ikke var en villet handling fra kvinnens side, sier Thomassen.

De ber om tips i saken.

Den fornærmede er en kvinne i 40-årene fra Troms. Hun er ivaretatt og har vært til undersøkelse hos voldtektsmottaket, opplyser politiet til TV 2.