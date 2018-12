​Se avslutningen på løpet i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Filip Ingebrigtsen løp inn til et historisk norsk EM-gull i terrengløp i Tilburg i Nederland.

– Dette hadde jeg aldri trodd. Målet var å ikke bli så langt bak Henrik, men det gikk så lett. Jeg begynte først å puste på siste runden, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Henrik Ingebrigtsen ble nummer 18.

– Vanligvis når jeg åpner hardt og i dette tempoet, så blir det lang vei hjem. Men i dag stemte alt, fortsetter 25-åringen

Norge har aldri vunnet gull i seniorklassen.

– Det var tungt en periode etter EM i Berlin, men det er ikke sånn at jeg måtte ha en medalje her for å føle at sesongen ble berga. Jeg har hatt et bra år, og satt rekorder, så alt i alt har 2018 vært bra. Men det er klart det er deilig å ta en medalje her, sier Filip.

Sjokkert kone

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen var høyt oppe etter sønnens seier.

– Dette er rått. Nå skal gutten begynne å løpe 10 000 meter, neida. Men han har trent fantastisk bra, og på sitt beste er han og Jakob god på dette også, sier pappa Ingebrigtsen til TV 2.

– Det var utrolig stort. Jeg hadde aldri trodd Filip skulle vinne, fortsetter han.

Filips kone, Astrid Mangen Ingebrigtsen, sto sammen med TV 2.

– Jeg frykter virkelig at Filip har åpnet for hardt, sa hun da.

Og etter løpet var hun nesten i sjokk.

– Jeg er like sjokkert som alle andre. Jeg hadde aldri trodd dette. Men det beviser at han er i god form, og har trent godt.

Filip ler når han hørte konas spådom.

– Ja, det skjønner jeg godt hun fryktet.

Parkerte konkurrentene

Filip Ingebrigtsen tok tidlig føringen, men så gikk tyrkerne Kaan Kigen Özbilen og Aras Kaya og Isaac Kimeli fra Belgia foran og satte opp tempoet.

De klarte imidlertid ikke å riste av seg Ingebrigtsen, som på slutten gikk foran igjen i den lille gruppen, før han kvittet seg med de to tyrkerne.

– Det er sånn at man takler ting veldig bra når man er godt trent, det er rart med det. Men jeg må si jeg er overrasket på at de andre slapp, sier Ingebrigtsen til NRK.

Til slutt var det bare Kimeli som klarte henge med Sandnes-gutten inn på oppløpet, men han var sjanseløs mo Ingebrigtsen, som vant suverent.

– Det gir motivasjon til å doble i fremtiden. Jeg har aldri vært så veldig giret på dette greiene her, det å springe fem, ti tusen og terrengløp. Men det gir mersmak når man vinner, sier Ingebrigtsen til NRK.

Jakob Ingebrigtsen vant sitt tredje strake EM-gull i juniorklassen tidligere på dagen, mens Karoline Bjerkeli Grøvdal tok EM-bronse nummer fire på rad hos kvinnene.