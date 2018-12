Krogh spurtet inn til stafettseier

Se video av spurten øverst. Video med tillatelse fra NRK.

En fantometappe av Aleksandr Bolsjunov sendte Russland i ledelsen halvveis på herrenes stafett.

Men en Sjur Røthe i toppslag tok igjen forspranget og vekslet likt med Russland.

Dermed ble det en norsk-russisk duell på sisteetappe, som i VM i Lathi 2017.

I Johannes Høsflot Klæbos fravær var det Finn Hågen Krogh som fikk sjansen som ankermann. Han skulle bryne seg på Andrej Melnitsjenko, som imponerte med å komme på 3. plass på lørdagens løp.

Krogh limte seg fast på bakskiene til russeren og i spurten var han suveren.

Dermed kunne Norge juble for seier på den første av to verdencupstafetter før VM i Seefeld.

– Det var tungt. Han gikk på noe jævlig i lettpartiene, han fyren der. Han gikk noe så dyrisk på flaten. Jeg slet. Men jeg visste at jo nærmere jeg kommer mål, jo større sjanse har jeg for å ta ham. Det var tankegangen, sier Krogh til NRK.

– Man kjenner på presset når det er stafett. Det er tre gutter før meg som gjorde en helt avgjørende jobb. Hadde jeg måttet ta inn noe på han der, så tror jeg det skulle blitt tøft. De setter meg i en god posisjon, og da er det bare opp til meg, og da vil man ikke skuffe laget.

Et sterkt norsk andrelag sikret 3. plassen.

Bolsjunov gikk fantastisk

Emil Iversen gikk en strålende førsteetappe og sprakk etter hvert feltet fullstendig på anderunden. Kun Russland og Norges andrelag klarte å følge sånn noenlunde, men etter hvert måtte også de gi tapt.

Iversen vekslet med Martin Johnsrud Sundby syv sekunder foran Didrik Tønseth på Norges andrelag.

Russland fulgte tettest 16 sekunder bak, mens det var langt ned til de andre favorittene. Sverige vekslet helt nede på 13. plass, ett minutt og atten sekunder bak Norge.

Aleksandr Bolsjunov gikk andreetappe for Russland og han fikk raskt kontakt med Hans Christer Holund og Sundby. Den råsterke russeren tok kommando på etappen.

Noen kilometer før veksling slo russeren til og kvittet seg med forfølgerne. Dermed vekslet Russland først, ni sekunder foran Norge, og hele 33 sekunder foran Norge 2.

– Jeg er ike i dårlig form, mne han går fort klassisk at jeg blir helt imponert. Jeg mener det er et historisk løp, for det der har jeg aldri sett maken til. Det er virkelig stor idrett han driver med. Jeg synes jeg gjør en bra 7,5 kilometer, men så er det en fyr her som er så god i klassisk. Hva skal vi gjøre med ham i Seefeld? sa en måpende Sundby til NRK etter etappen.