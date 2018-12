Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde tre strake bronsemedaljer i EM i terrengløp før søndagens løp i Nederland.

I gjørmebadet i Tilburg håpet hun på å ta steget opp helt øverst på pallen, men det endte med enda en 3. plass og ny bronsemedalje.

Tyrkiske Yasemir Can og sveitsiske Fabienne Schlumpf ledet stort sett hele etappen, men Grøvdal og hjemmefavoritt Susan Krumins fulgte like bak.

Grøvdal satte inn en vanvittig sluttspurt og nærmet seg voldsomt, men måtte til slutt ta til takke med sin fjerde strake bronse.

Etter løpet forklarte Grøvdal hvorfor hun hadde så mye krefter igjen på slutten.

– Jeg skal innrømme at jeg var helt sikker på at det var to runder igjen da de var én runde igjen. Jeg hadde litt for masse på sisterunden. Jeg hadde ganske god fart ned på oppløpet. Det skulle rett og slett vært litt lengre. Det var vanskelig å følge med å rundetelleren bak nederlenderen.

– Da de ringte på sisterunden, var jeg helt sikker på at det var to under igjen. Litt feil disponert, sier Grøvdal til NRK.

– Det er litt surt når jeg er pigg og nær nummer en og to. Hadde det vært litt lengre… Jeg vet ikke hva det hadde blitt. De hadde en luke hele veien. Det var et skikkelig jobbeløp. Underveis var jeg sikker på at jeg skulle kjempe om bronsen, men det forandret seg på sisterunden. Jeg kjente at det burde vært lengre, sier Grøvdal til NRK.

Dermed smakte heller ikke bronsemedaljen like godt.

– Akkurat nå er det med bismak fordi jeg bommet på én runde.