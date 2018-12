Murad fra Irak og Mukwege fra Kongo tildeles årets Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

– Jeg vil gjerne takke Nobelkomiteen for denne æren. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort gjennom flere tiår. Det er også en anerkjennelse av lidelsene til de mange ofrene både i Kongo og i hele verden, sa Mukwege i sin åpningstale.

– En slagmark

– Kvinnekroppen har blitt en slagmark. Dette kan vi ikke akseptere i dag. Vi må gjøre noe for å stanse slik voldsbruk, sier Denis Mukwege, under pressekonferansen.

Murad sier prisen gir en stemme til alle jenter som fremdeles holdes som sexslaver av IS.

– Dette er en viktig dag for oss og for alle yazidier for har lidd av vold. Vi lever i vanskelige tider og over 3000 kvinner blir fremdeles holdt fanget av IS. Vi gir en stemme til disse kvinnene med fredsprisen. Jeg ønsker å takke dere for denne prisen, sa Murad.

Ble redd og gråt

Hun forteller at hun først ble redd da hun hørte at navnet hennes ble knyttet til fredsprisen.

– Det var vanskelig å høre først. Det første jeg tenkte på var min mor, og jeg gråt mye. Jeg fikk prisen på grunn av alle de som lider, og alt det harde arbeidet vi har gjort, sier hun.

– De siste tre årene har jeg vært på denne reisen og det har vært en vanskelig sti å gå på. Det er en vanskelig oppgave vi står overfor. Det er også på mange måter en skamfull oppgave å skulle snakke høyt om at slike grusomme ting har funnet sted. Men dette er oppgaven jeg skal gjøre, sa Murad.



Mukwege er takknemlig over å ha blitt tildelt Nobels fredspris. Foto: NTB Scanpix

Overrekkes pris mandag

De to fredsprisvinnerne vil bli overrakt selve prisen under den offisielle Nobel-seremonien i Oslo rådhus mandag klokken 13.

Senere på kvelden vil de to vinnerne tradisjonen tro vinke til fakkeltoget utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum.

25 år gamle Nadia Murad Basee Taha er en jesidisk menneskerettighetsaktivist. Hun ble kidnappet av Den islamske staten i august 2014, og klarte å rømme i november samme år, etter å ha tvangsgiftet og holdt som sexslave.

Mukwege er lege og jobber med kvinner og barn som er utsatt for seksualisert vold i Øst-Kongo.

​