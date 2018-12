Sjur Røthe har startet sesongen fantastisk. Vossingen har stilt til start i tre distanserenn i skøyting – alle tre har han vunnet.

– Jeg er ikke sikker på om jeg klarer å gå fortere på ski enn jeg gjør i dag, sa 30-åringen etter å ha vunnet 30 kilometeren på Beitostølen lørdag.

Nå er han en av favorittene til å vinne Tour de Ski. Dersom han bestemmer seg for å gå.

– Jeg får se etter helgen som kommer i Davos. Jeg føler at jeg mangler litt, det er litt energimangel, jeg er ikke helt på hugget før start. Eller, det kan godt hende det bare er nervøsitet, for når jeg går skirenn så føles det veldig bra, sier Røthe.

– Spent på kroppen og plagene jeg har hatt

Vossingen har i mange år slitt med en vond rygg, og for ett år siden fikk han påvist diagnosen Spondyloartritt, en revmatisk sykdom. Nå er han bekymret for at kroppen ikke skal tåle belastningen under Tour de Ski, når det skal gås syv skirenn på ni dager.

– Jeg er litt spent på kroppen og plagene jeg har hatt, om det kan bli påvirket av mange løp påfølgende dager.

– Akkurat nå er det eneste grunnen til at jeg eventuelt ikke skal gå Tour de Ski, at kroppen ikke tåler det. Sett bort fra det så er det ingen grunn til at jeg ikke skal gå Tour de Ski, sier Røthe.

– Med den superformen du er i, så må det vel være litt ekstra fristende å gå Tour de Ski?

– Ja, det er klart. Jeg kan se tilbake fra da jeg gikk på barneskolen, hvor jeg skrev stil om guttedrømmen om å ha den gule trøya. Jeg husker tilbake i tid da jeg lagde en FIS-pokal i stål. Det er en guttedrøm å ikle seg den gule trøya. Nå er jeg veldig nære.

– Skal jeg ha mulighet til å få den gule trøya, eller i hvert fall låne den i noen dager, så må en gå Tour de Ski, sier Vossingen.

Per nå er han på andreplass i verdenscupen, kun 32 poeng bak russiske Alexander Bolshunov.

Tar avgjørelsen neste helg

– Det der er ikke en enkel beslutning, svarer landslagstrener Eirik Myhr Nossum når TV 2 spør om Røthe skal gå Tour de Ski eller ikke.

– Han skal få lov til å gå i Davos neste helg, så skal vi ta ei vurdering. Går du Tour de Ski, så legger du litt føringer for januar og konkurranseprogrammet der. Jeg er for å gjøre tidlige valg, så vi kommer til å ta en veldig grundig beslutning frem mot helgen, sier landslagstreneren.

Han er enig i at Røthe er blant favorittene dersom han stiller opp i touren.

– I den formen han er i nå så passer Tour de Ski veldig bra. Fyren har ikke vært dårligere enn nummer én på skøyterenn i år, og det er mye skøyting i Tour de Ski.

– Selvfølgelig har jeg full forståelse for at han har lyst til å gå Tour de Ski i den formen han er i nå, sier Nossum.