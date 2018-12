Både Chelsea og politiet i London etterforsker påstander om at Raheem Sterling ble utsatt fra rasisme under lørdagens storoppgjør der Manchester City ble slått 2-0 på Stamford Bridge.

Dagen derpå tar også Sterling selv til sosiale medier for å lufte sin mening.

– God morgen. Jeg vil bare si at jeg normalt sett ikke den som snakker for mye, men når jeg mener poenget mitt må komme frem, så sier jeg fra. Når det gjelder det som ble sagt under Chelsea-kampen, så kan du av reaksjonen min se at jeg bare måtte le, fordi jeg forventer ikke noe bedre, skriver Sterling på Instagram.

I videovinduet over ser du hendelsen!

Han bruker to av sine lagkamerater når han legger frem et sterkt eksempel på den underliggende rasismen som fremkommer i britiske medier.

Forskjellen på hvordan mørkhudede Tosin Adarabioyo og hvite Phil Foden portretteres på etter å ha gjort akkurat det samme er slående.

– For eksempel har du to unge spillere som starter karrieren sin og begge spiller for samme lag, og begge har gjort det riktige. Som er å kjøpe et nytt hus for mødrene sine, som har brukt mye tid på å hjelpe dem med å komme dit de er. Men se hvordan avisene skriver om den unge mørkhudede spilleren, og så den unge hvite spilleren, skriver Sterling.

Han viser til to artikler i Daily Mail, en avis som også gjentatte ganger er blitt beskyldt for spekulative og rasistiske vinklinger i artikler om Sterling.

I artikkelen om Adarabioyo lyder tittelen «Ung Manchester City-spiller, 20, som tjener 270 000 i uken, pøser ut for herregård som ligger ute for 25 millioner, selv om han aldri har startet en Premier League-kamp».

I artikkelen om Foden står det «Manchester City-stjerneskudd Phil Foden kjøper nytt hjem for 22 millioner til sin mor».

– Jeg mener dette er uakseptabelt. Begge er uskyldige og har ikke gjort noe galt, men se hvordan de ordlegger seg. Den unge, mørkhudede gutten settes i et negativt lys. Det gir næring til rasisme og aggressiv oppførsel. Så til alle avisene som ikke forstår hvorfor folk er rasister nå for tiden, er alt jeg har å si at de bør tenke seg om og publisere rettferdig, og gi alle spillere den samme sjansen, skriver Sterling.

For et knapt år siden ble Sterling angrepet og utsatt for rasisme da han ankom Manchester Citys treningsanlegg. Mannen som angrep ham skal ha brukt n-ordet og sparket ham.

Sterling slapp unna uten fysiske skader, og kort tid senere scoret han to mål da City slo Tottenham 4-1.