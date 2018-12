Øverst: Se Jakob Ingebrigtsen rulle seg i gjørmen etter at seieren var et faktum.



Ikke nok med at han ble historisk med sitt tredje strake EM-gull i terrengløp i U20-klassen. Med sin førsteplass sikret han Norge gull i lagkonkurransen.

– Det er utrolig artig. Jeg visste vi hadde en sjanse, og de andre gjør en veldig bra jobb, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Svalestup

Jakob Ingebrigtsen så ikke ut til å anstrenge seg veldig for å ta hjem seieren. Lenge lå han bak i tetgrupopen, og så nesten ut som han skulle slippe teten midtveis.

– Jeg løper for på vinne, og da spiller det ingen rolle hvor man ligger i starten. Jeg hadde bra kontroll. Men det var et hardt løp, sier han.

Forholdene var tunge. Vått gress, og gruys som var blitt til gjørme etter heftig regnvær, sugde krefter ut av alle. Etter målgang kastet Ingvebrigtsen seg demonstrativt i søla i et herlig svalestup.

– Det er viktig å gi publikum litt valuta for pengene. Jeg så det hadde hopet seg opp litt vann, og tenkte det var greit å ta et lite bad, smiler han.

Etter målgang var han mer opptatt av å takke lagkameratene enn å feire selv. Det var tydelig at det betydde mye for gullgrossisten å få med seg kompisene på pallen.

– Betyr mer

Pappa Gjert var ikke snauere.

– Jeg tror nesten det laggullet betydde mer for Jakob, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Det betyr også enormt mye for norsk friidrett. For det er viktig at det ikke bare er vi i vår familie som ser at alt er mulig. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra. Vi i Norge har like gode forutsetninger for å bli gode i friidrett som alle andre. Det handler om å gjøre jobben, sier Gjert i kjent stil.

Simen Halle Haugen sikret en sterk femteplass, og kjempet lenge om medaljene sammen med Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg ga alt jeg hadde, men det var så bra jeg var i dag. Å vinne gullet sammen med Jakob er stort. Han er en inspirasjon for alle oss andre. Han viser oss at det går an å bli best, sier Simen Halle Haugen til TV 2.

I likhet med Ingebrigtsen, er det familien som styrer treningen.

– Mamma og bestefar var gode i løping, så de er mine trenere. Det fungerer bra, for vi stoler på hverandre og vet hvor vi har hverandre, sier Halle Haugen.