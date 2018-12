​Se dramatikken i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Johannes Thingnes Bø gikk først ut på søndagens jaktstart, 16 sekunder foran Antonin Guigonnat.

Han knuste konkurrentene i sporet og lå an til å vinne overlegent.

Men på siste skyting gikk Thingnes Bø på en sprekk og bommet to ganger.

Dermed gikk han ut ett sekund bak russiske Aleksandr Loginov, og like foran franske Quentin Fillon Maillet.

Det ble et realt oppgjør mellom de tre på sisterunden, men i den siste bakken gikk Loginov på trynet.

Nordmannen vant til slutt spurten mot Fillon Maillet. Det var i det hele tatt en god norsk laginnsats. Tarjei Bø kom på 6. plass, plassen foran Henrik L'Abee-Lund. Erlend Bjøntegård kom på 12. plassen og hadde kometen Sindre Pettersen på plassen bak seg.

– Det var et slit fra start til mål i dag. Det var tungt. Jeg fullfører ikke helt og da byr jeg opp til kamp, men selv om jeg er sliten så gjør jeg mange gode taktiske valg på slutten, sier Thingnes Bø til NRK.

– Det var veldig dramatisk. Innspurten her er litt rar, så det er viktig å være først. Bra jeg klarte å være først over kulen. Jeg er litt heldig med at russeren tryner, og da trodde jeg at jeg hadde det, men jeg var litt for opptatt med å se bak meg enn å se fremover, så da kom han veldig fort.

Med seieren øker Thingnes Bø ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Nordmannens argeste rival Martin Fourcade, startet som nummer 24 på søndagens jaktstart, og valgte til slutt å stå av løpet.

– Det var en bra helg for meg, sier Thingnes Bø med tanke på kampen om å vinne verdenscupen.

– Han gjorde sikkert et forsøk på å komme opp, og da han ikke klarte det, så var han smart og sto over. Det er nok et tegn på at kroppen ikke er helt som den skal være.