Arsenal fikk tre(!) gule kort for filming mot Huddersfield

Filmet Arsenal-spillerne? Se situasjonene i videovinduet øverst og døm selv!

Arsenal unngikk så vidt det var et pinlig poengtap hjemme mot Huddersfield lørdag etter en sen scoring av Lucas Torreira.

Men det var ikke det som fikk mest oppmerksomhet etter kampen.

Det ble nemlig tildelt hele åtte gule kort på Emirates, og fem av dem var til hjemmelagets spillere.

Men der Arsenal-forsvarerne Sokratis og Stephan Lichsteiner fikk se det gule for henholdsvis en stygg knottetakling og for å ha knuffet en motspiller, var de tre andre gule kortene utrolig nok for filming.

Filme-troika

Og det er grunn til å tro at trioen Granit Xhaka, Shkodran Mustafi og Matteo Guendouzi skammet seg litt i garderoben etter kamp.

Først gikk Xhaka teatralsk i bakken midt på banen etter en duell med Aaron Moy. Hjemmefansen, og Xhaka selv, trodde at dommer Paul Tierney var på vei til å gi gult kort til australieren for å stoppe en potensiell kontring, men Tierney dro resolutt opp det gule til Xhaka for filming.

Så var det Mustafis tur til å blamere seg. Den tyske midtstopperen ropte på straffe da han gikk i bakken like innenfor 16-meteren rett før pause. Tierney var dog aldri i tvil og ga ham et gult kort for filming.

Et desperat Arsenal jaget vinnermålet da Guendouzi dro seg inn i gjestenes 16-meter ti minutter før slutt. 19-åringen, som kom i fokus i midtuken for å ha blitt lugget av Marouane Fellaini, stupte denne gangen i gresset tilsynelatende uten provokasjon. Tierney lot seg ikke overbevise og hentet opp det gule kortet for filming umiddelbart.

De engelske kommentatorene mente dommeren gjorde helt rett, og reprisene viste at den unge franskmannen selv oppsøkte den lille kontakten som var.

Episodene ble også tatt opp på BBC-programmet Match of the Day og Arsenal-legenden Ian Wright mente Tierney gjorde rett i alle tre situasjonene.

Programleder Gary Lineker mente på sin side at Mustafis kort var en smule strengt, men han fant ingen formidlende omstendigheter vedrørende Guendouzis filming.

– Denne er definitivt en klar filming, sa Lineker.

– Jeg vil ikke ha filming

Arsenal-trener Unai Emery fikk naturlig nok spørsmål om de gule kortene etter kampen, og sikkert i motsetning til en del Arsenal-fans, var han veldig fornøyd med dommer Tierneys innsats.