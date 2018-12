Slik ble Kathrine (41) kvitt angsten på fire dager

– Jeg ble kvitt posttraumatisk stresslidelse, spiseforstyrrelse, vannskrekk og andre irrasjonelle frykter jeg hadde. Det var som jeg fikk meg selv tilbake, sier hun.

– En snuoperasjon

Kvale forteller at de ser på 4-dagersprogrammet som en snuoperasjon. Eksponering for angsten kan være vond, men når man vet det er et meningsfylt ubehag, er det verdt det, og programmet passer for de aller fleste som er motivert for å ta tak.

– Det spiller ingen rolle hvor lenge pasienten har vært syk, eller hvor alvorlig det er, sier hun.

Noen grupper må imidlertid gjøre et forarbeid før de kan delta på kurset. Det er suicidale, mennesker med bipolar lidelse som er i manisk fase, mennesker i psykose og de med spiseforstyrrelser som har svært lav kroppsvekt.

Fakta om «4-dagers behandlingen» B4DT bygger på kjente behandlingsprinsipper, men der behandlingen tidligere ble delt opp i 45 minutters sesjoner og spredd over flere måneder, gis B4DT i løpet av fire påfølgende dager i grupper på tre til seks pasienter av like mange behandlere.

I prosessen oppsøker man situasjoner som utløser angst, og pasientene får teknikker for å håndtere det.

Tilnærmingen gir rom for skreddersydd og terapeutassistert behandling, samtidig som pasientene drar nytte av å jobbe sammen med andre som går gjennom samme endringsprosess.

Før oppstart er pasientene grundig forberedt og klare til fire fulle dager for å jobbe med endringen.

Pasientene er svært fornøyd med tilnærmingen og det er praktisk talt ikke frafall.

I Norge har så langt over 1.200 personer fått behandlingen på de om lag 30 klinikkene som enten har fått eller er under opplæring for å ta B4DT i bruk.

Etter fullført behandling må man følge opp i hverdagen selv. For Kathrine har det vært en ubetinget suksess.

– Jeg er ferdig med all behandling, og er blitt frisk. Jeg har ikke hatt noen tilbakefall, sier hun.

Hylles internasjonalt

Times magazine har kåret Kvale og Hansen, til å være blant verdens 50 mest betydningsfulle innen helse, og forskerteamet er tildelt 111 millioner kroner for å etablere «Bergen Center for Brain Plasticity».

– Bergen kommer til å bli et fyrtårn innen behandling av disse lidelsene, sier Kvale. Her bygger de opp et senter hvor det skal kunne behandles fem parallelle grupper. Det blir program både for ungdom og voksne med ulike former for angst.

Teamet driver også med opplæring av terapeuter 30 andre steder i Norge, og har nylig opprettet kontor i Finnmark og Troms.

– For to uker siden hadde vi vår første skype-gruppe, sier Kvale.

Hun er svært takknemlig for at Kavlifondet og Bergen Forskingsstiftelse har gått sammen med økonomisk støtte. Målet er at metodikken kan bli benyttet i behandlingen av flere angstlidelser, og at den får utbredelse internasjonalt.

Sammen med depresjon er ulike former for angst de psykiske lidelsene som rammer flest, og de fleste rammes i ung alder. Uten tilgang til effektiv behandling varer ofte disse lidelsene livet ut. De som rammes av angst får redusert livskvalitet, og for mange er det vanskelig å være i arbeidslivet.