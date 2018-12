– Dette er solid innenfor kategorien skadeverk og pøbelstreker.

Det skriver politiet i Agder på sin Twitter-konto søndag morgen. I løpet av natten har en eller flere personer felt juletreet som sto i sentrum av Flekkefjord. Trolig er det brukt en motorsag, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland.

– Vi har ikke så mye til overs for denne typen oppførsel. Dette er satt opp for å pynte byrommet til felles glede i juletiden. Jeg har forståelse for at folk blir irriterte. Dette er meningsløs skadeverk, sier han.

Konsekvensen av denne typen skadeverk vil normalt sett være bøter. Så langt er ingen mistenkt i saken.