Trollmannen som kan redde julen i Norge

Søndag kveld kan Norges semifinaledrøm langt på vei knuses. For dersom Nederland slår Romania, så må en be til høyere makter og skrive brev til julenissen for at en fortsatt skal tro på medaljekamp på de norske jentene.

Nå ligger Norges skjebne i hendene på en trollmann fra Spania. Den samme mannen som har satt Norge i den situasjonen man er nå.

For Ambros Martin har vært det heteste trenernavnet på kvinnesiden de siste årene. Og hans taktiske kløkt sørget for at Romania banket Norge og gjorde de norske jentene avhengige av hjelp av Romania for å komme seg til semifinale.

50-åringen fra Kanariøyene er en del av det spanske trenerunderet. For det er nærmest blitt en uskrevet regel at du må ha en spansk trener dersom du ønsker å vinne noe i internasjonal håndball, i hvert fall på herresiden.

Bare se på denne listen:

EM: Spania - Jordi Ribera

Afrikamesterskapet: Tunisia - Toni Gerona

Asiatiske mesterskapet: Qatar - Valero Rivera

Panamerikanske mesterskapet: Argentina - Manolo Cadeñas

I mai tok Montpellier Champions League-tittelen under ledelse av Patrice Canayer, men de tre foregående sesongene ble den gjeveste klubbturneringen vunnet av Vardar Skopje/Raul Gonzalez, Vive Kielce/Talant Dujsjebajev og Barcelona/Xavi Pasqual. Legger du til at Veszprem var i to strake finaler under ledelse av henholdsvis Carlos Ortega og Xavi Sabate, så ser en tegningen.

Og på kvinnesiden så har Martin ledet Györ til fire Champions League-titler de siste seks årene.

Martin forlot Gran Canaria og klubben sin Galdar i 1997 da han fikk kontrakt med storklubben Portland San Antonio.

Der ble han en populær spiller, spesielt på grunn av sitt gode humør og store spilleglede. I 2001 var han med på å vinne Champions League med Kristian Kjellings gamle klubb.

Han ble i San Antonio til han ikke fikk ny kontrakt i 2003, men i stedet for å fortsette spillerkarrieren i en annen klubb, så tok han over treneransvaret i Oviedo-klubben Naranco.

Planen var å være trener, men på grunn av økonomiske problemer måtte han også gjøre comeback på banen da spillerne forsvant i løpet av sesongen.

Etter en sesong ble han lokket tilbake til Pamplona for å ta over Itxakos kvinnelag. Det skulle bli starten på en eventyrlig karriere.

Han førte Itxako opp i europatoppen, og toppet det med å ta dem til finale i Champions League i 2011. Der det endte med tap for Larvik.