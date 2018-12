Politiet ble tilkalt til kirken i Cleburne nord i delstaten, der det ble holdt en nissefrokost lørdag. Klagen gjaldt folk som oppholdt seg ulovlig på privat eiendom, og på stedet var det tre personer som demonstrerte mot arrangementet.

Firebarnsmor Heather Johnson sier til en lokal TV -stasjon at hun ble konfrontert av demonstrantene da hun var på vei inn i kirken.

– Lar du barna dine tro på den falske julenissen eller vet de hvem Jesus er, ville mennene vite.

– Da jeg ba dem ikke ødelegge julen og nissen for barna mine, begynte de å rope at nissen ikke er ekte og at det var galt av meg å lære barna det, sier Johnson.

Aaron Urbanski ble pågrepet mens han protesterte mot nissetro.

To av mennene forlot stedet etter politiets anmodning, men 31 år gamle Aaron Urbanski nektet å gi seg. han ble derfor pågrepet for å forstyrre offentlig ro og orden og ikke rette seg etter politiets pålegget.

– Ikke tull med nissen! skriver ordfører Scott Cain på Twitter etter opptrinnet. Utsagnet er en lett omskriving av delstatens uoffisielle slagord «Don't mess with Texas!»

– I tillegg til å måtte møte i retten, ville de vel heller ha kull i strømpene sine, fortsetter ordføreren. En kullbit i julestrømpen er den klassiske straffen til barn som ikke har vært snille.

(©NTB)