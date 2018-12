Brækhus med overlegen seier i Los Angeles

Det har vært spekulert i et mulig stjernemøte mellom Brækhus og irske Katie Taylor (32), som bokser to vektklasser lavere og er verdensmester i to forbund i lettvekt. Brækhus stilte seg ikke avvisende til en slik kamp da NTB intervjuet henne i oktober.

– En slik kamp kan skje i 2019, og den vil bli stor. Men det er en del forhandlinger som skal gjøres før det kan skje, sa Brækhus.

HBO-avslutning

Dette var Cecilia Brækhus' 35 proffkamp, men lørdag var første – og siste – gang på på HBO. HBO skal nemlig legge ned sin boksesatsing etter 45 år der kanalen har satt standarden og vært ledende innen boksing i USA.

Og lørdagens stevne i StubHub Center i Carson like sør for Los Angeles, ble en spesiell kveld.

Ikke bare én, men tre tittelkamper med kvinneboksere er en del av stevnet som runder av kanalens mangeårige bokseæra.

Foruten Brækhus – Magdziak-Lopes setter Claressa Shields sine tre VM-belter i mellomvekt på spill mot Femke Hermans, mens Louisa Hawton (WBC-mester i atomvekt) møter Lorraine Villalobos.​​

​