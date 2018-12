To av våre største medaljehåp i sommer-OL i Tokyo, Karsten Warholm og sandvolleyballduoen Mol/Sørum, traff hverandre ved en tilfeldighet på treningsleir på Tenerife i fjor høst. I løpet av året som har gått har de utviklet et vennskap. Selv om det første møtet ble av det spesielle slaget.



– Sette dem på plass

Warholm forteller at det startet da han og treningspartner Amalie Iuel ruslet en rolig ettermiddagstur på stranda i Los Cristianos.

– Jeg gikk langs stranda og ante fred og ingen fare. Da så jeg plutselig noen som drev på bortpå sanda med Norge på ryggen. Så da tenkte jeg at jeg skulle gå bort å sette dem på plass, neida, jeg trodde ikke det, ler han.

Men Warholm kom fort i snakk med trener Kåre Mol, og fikk etterhvert oppfylt sitt ønske om å spille mot de for han ukjente nordmennene på andre siden av nettet.

– Så jeg stilte meg opp og skulle serve, og da visste jeg ikke hvem disse to kometene på andre siden av nettet var. Men jeg fikk ballen over til slutt. Og så kommer ballen i retur i hundre, vet du. Jeg skulle opp å blokke, men ser han (Anders Mol) kommer mot meg i full sving. Og da dukka jeg bare under nettet, og tenkte det var ikke vært å ta risikoen.

Mol og Sørum var smarte nok til å feste det ydmykende øyeblikket for Warholm på tape.

– Vi har det på video, og den blokka har vi sett noen ganger. Det er artig, ler Mol.

– Det er ingenting og skryte av, parerer Warholm.

– Du trodde vel ikke at du skulle ta dem?

– Nei, jeg gjorde selvfølgelig ikke det. Men det var utrolig skremmende å kjenne på nivået på nært hold, smiler Warholm.

Inspirerer hverandre

Mol og Sørum forteller at de lenge har sett opp til Warholm. Og på årets treningsleir på Tenerife har de også hatt mye kontakt med både Warholm, og hans trener Leif Olav Alnes.

– Vi elsker å høre på Leif. Han holdt nærmest et foredrag for oss her om dagen. Og på lange samlinger er det viktig å ha litt tørr humor, forteller Christian Sørum.

Siden begge er gullkandidater i Tokyo, søker de felles inspirasjon i hverandres prestasjoner.

– Jeg lar meg begeistre av andres prestasjoner. Og jeg tror det er en styrke for hele den norske troppen at vi er mange som kan prestere. At det er en vinnerkultur der, at vi ikke er der som turister, men faktisk kommer til OL for å utrette noe. Det tror jeg mann kan lære på kryss og tvers av idretter. Vi ser at mange har tenkt seg dit for å levere, og det tror jeg kan tenne en gnist hos alle, sier Warholm.

Og sandvolleyballgutta er ikke redde for å sette seg hårete mål.

– Det må være lov å drømme om OL-guill, og jeg tror det nivået vi holder akkurat nå er veldig, veldig bra, sier Anders Mol.