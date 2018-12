Tottenham klarte seg etterhvert fint uten Harry Kane og Christian Eriksen fra start. Heung-Min Son og Dele Alli sikret 2-0-seier over Leicester.

Se Dele Allis stupheading i videovinduet øverst

Eriksen og Kane kom inn i andre omgang i det 66. og 73. minutt, og fikk hvile mesteparten av kampen før det avgjørende oppgjøret borte mot Barcelona i Champions League.

– Hviler spillere, roterer på laget og imponere ikke voldsomt spillemessig i kveld heller, men nok en gang blir resultatet tilnærmet perfekt i en veldig vanskelig bortekamp, var konklusjonen til kommentator Kasper Wikestad etter kampslutt.

Det første målet kom like før pause da Heung-Min Son rev seg løs og skrudde ballen i lengste fra 18 meter. 2-0-scoringen stod Dele Alli for. Et presist innlegg fra Son på bakerste der Alli stupheadet ballen via Kasper Schmeichel og i mål.

– Vi har hyllet Pochettino og Tottenham i flere sesonger og de har ofte spilt sprudlende offensiv fotball, men de har ikke fått med seg noen titler. Nå har de slitt mer denne sesongen spillemessig, men har sin beste poengfangst siden 1960/61-sesongen, sier Petter Myhre i Premier League-studio.



Slet lenge med komme til sjanser

Uten Harry Kane og Christian Eriksen fra start var det Dele Alli som stod for Tottenhams offensive bidrag i første omgang. Engelskmannen driblet seg nesten hele veien til mål etter rundt 28 minutter, men avslutningen ble blokkert.

Et minutt før hvilen dro Heung-Min Son seg fri og dunket til fra 18 meter. Kasper Schmeichel i Leicester-buret strakk seg forgjeves og måtte se ballen skru i lengste. Sons scoring ga Tottenham ledelsen til pause.

– Det er få ting som er finere enn å se den vakre scoringen og smilet til Heung-Min Son, sa Kasper Wikestad fra kommentatorplass.

Leicester kom ikke til de store sjansene før pause, men var ved flere anledninger rundt gjestenes sekstenmeter.

Vakker Alli-scoring

Etter pausen kom Tottenham til bedre sjanser og etter 58 minutter kom bortelaget tre-mot-tre mot Leicester-forsvaret. Lucas Moura trillet ballen ut til Son som etterhvert la en perfekt ball på bakerste der Dele Alli befant seg. 22-åringen stupheadet ballen via Schmeichel og i mål.

Christian Eriksen erstattet Lucas Moura etter 66 minutter og Harry Kane kom inn for Son i 73. minutt. Uten at noen av de så ut til anstrenge seg for å gjøre seieren større.

Leicester skapte sjanser i andre omgang, men truet aldri med å slå tilbake. Tottenham kontrollerte inn til 2-0-seier på King Power Stadium.

Tottenham møter Barcelona borte i Champions League i midtuken og må ha et like godt resultat som Inter, som spiller mot PSV, for å gå videre til åttedelsfinale.