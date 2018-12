President Donald Trump fortalte pressekorpset utenfor presidentboligen i Washington at stabssjefen vil forlate jobben.

– John Kelly forlater oss. Jeg vet ikke jeg kan si at han pensjoneres, men han er en bra mann. Han forlater oss ved utgangen av året. Jeg vil annonsere hvem som tar over Johns stilling i løpet av de neste par dagene, sa presidenten.

Kelly har vært Tramp-administrasjonens stabssjef i 16 måneder. Hans forgjenger var Reince Priebus.

Ifølge The Guardian er stabssjefen hos visepresident Mike Pence, Nick Ayers, den heteste kandidaten til å overta etter Kelly.

Skal ha kalt Trump «idiot»

Det har gått rykter om at Kelly ville få sparken, eller si opp jobben, helt siden journalisten Bob Woodward publiserte Fear: Trump in the White House. I boken skriver Woodward at Kelly har kalt Trump en «idiot» og at han var svært kritisk til hele administrasjonen.

Kelly har hele tiden benektet å ha sagt dette.

Stabssjefen har i de siste tre månedene snakket med spesialetterforsker Robert Mueller og hans etterforskningsteam, selv om advokater ved Det hvite hus rådet ham til å la være. Ifølge CNN skal han ha nektet å la seg intervjue i sommer, men svarte nå på noen få spørsmål.

Som stabssjef ga han flere ansatte i administrasjonen sparken. Mest oppstyr be det da Omarosa Manigault Newman mistet jobben. Newman lekket siden det hun hevder er lyopptak av møtene hun hadde med Kelly til pressen.

Han skal også ha bedt tidligere justisminister Jeff Sessions om å fratre sin stilling.

Ifølge NBC hadde Kelly et svært anstrengt forhold til førstedame Melania Trump, noe som gjorde det vanskelig for ham å gjennomføre jobben sin.

