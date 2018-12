Dette er 2018s største fotballøyeblikk

​Erik Thorstvedt, fotballekspert: Real Madrids Gareth Bale mot Liverpool i Champions League

​– Årets øyeblikk er for meg når Gareth Bale scorer 3-1 målet mot Liverpool i Champions League-finalen. Mohamed Salah hadde hatt en ellevill sesong, og nå skulle Premier Leagues toppscorer toppe alt med å hjelpe Liverpool til Champions League-trofeet. Jeg var i Egypt, og satt sammen med millioner av hans landsmenn på fortauskafé, og fulgte kampen på TV. Der fikk vi se en gråtende Salah forlate banen etter 20 minutter, etter en «Ramos-spesial.»

– Så gjør Karius en kjempetabbe som gjorde vondt langt inne i et gammelt keeperhjerte, før han følger den opp med en ny gigantmiss som begraver alt håp om Liverpool-seier. To sånne tabber i løpet av en lang karriere? Fair enough. Men to i samme kamp – som er finalen i Champions League? Det er spektakulært. Noen ganger er det de tingene som gjør deg kald på ryggen og nummen i kroppen, du husker best. Dette var en sånn anledning.

Jan-Henrik Børslid, programleder: Manchester City-Manchester United 2-3

– City skulle feire ligagullet og hadde funnet frem gulltrøyer, konfetti og malt hele Etihad lyseblå med utdelte effekter til fansen. Stemningen er enorm når lagene kommer på banen. Ingenting smaker bedre for et fullsatt stadion enn å ydmyke storebror før de sikrer seg pokalen i sin elleville sesong. Jeg har hatt med meg Henning Berg på indre bane før kampen og blir sittende med den tidligere United-spilleren på tribunen.

– City tar ledelsen og rundspiller United totalt. På stillingen 2-0 før pause eksploderer stadion. Pep feirer som om jobben er gjort, og City-fansen med. Da reiser en mann i 50-årene seg to stolrader nedenfor, tar et steg inn i mellomgangen som skiller oss og peker på Henning mens han skriker seg halsen sår av gloser som ikke bør gjengis. Henning smiler rolig tilbake før den frenetiske City-supporteren finner plassen sin ved siden av sin 8-10 år gamle sønn. «Jeg vet ikke om det er så lurt å juble så tidlig», hvisker Henning til meg.

– Resten av historien er en episk snuoperasjon. United burde ligget under 0-5 til pause, City er snytt for straffe, men istedet slår de røde tilbake på en måte som lammer hele arenaen. To scoringer fra Paul Pogba før Chris Smalling, av alle, blir matchvinner. United-svingen koker, spillerne jubler, Pep skjønner lite og enda mindre skjønner han på 50 + et par to stolrader nedenfor.

– Resultatet betyr lite for sesongen totalt sett, men måten United plomberte konfettikanonene på Etihad vil ikke bli glemt i Manchester. Henning smiler tilfreds og minner meg på hva han sa tidligere. En kollega av oss, knallhård City-supporter, avstår fra fellestransporten tilbake til hotellet og labber hele veien til byen. Fotball er følelser, og de var det ekstremt mange av denne dagen. Et minne for livet!

Brede Hangeland, fotballekspert: Japan-Belgia 2-3

– Årets øyeblikk for meg er åttedelsfinalen mellom Belgia og Japan i Rostov. Japan ledet mirakuløst 2-0 mot storfavorittene før Belgia kommer tilbake til 2-2. Mot slutten av kampen er det magisk stemning på stadion, og kampen bølger frem og tilbake. Ett minutt før slutt har Japan corner. De satser, men mister ballen, og Belgia får tidenes kontring. Anført av Kevin De Bryune stormer de i angrep, og sekunder senere ligger ballen i nettet. 3-2 til Belgia, kampen er over og heroiske japanere ligger strødd på gressmatta.

– Kampen var siste kamp for Kasper Wikestad og meg i Russland. Vi var helt sluttkjørte etter mange kamper, mye reising og lite søvn. Vi hadde lave forventninger, men fikk servert en fotballkamp for historiebøkene. Sterkest av alt står likevel scenene etter kampslutt. Utrøstelige japanske supportere rydder svingen på Rostov arena for søppel, og japanske spillere gjorde det samme i garderoben. På tross av et vanvittig surt tap viste de klasse etter kampen, og ga et eksempel til etterfølgelse for resten av verden.

Solveig Gulbrandsen, fotballekspert: Tobias Heintz' 2-0-scoring for Sarpsborg 08 mot Besiktas

– Jeg har fulgt Sarpsborg 08 i høst, så for meg er årets øyeblikk starten av kampen mot Besiktas på Sarpsborg stadion. Og da spesielt målet til Heintz. Kampen starter, og bare etter ett minutt leder sarpingene 1-0 etter mål av Muhammed. Endelig skulle han få sin scoring!

– Undertegnede og Wikestad har endelig roet oss noe ned i kommentatorboksen, og da skjer det. Utspill i fra keeper. Ballen havner i mellomrom til en feilvendt Heintz. Han tar ett touch og skyter fra 35 meter. Perfekt!!! For en scoring!! Ballen går i en bue over Karius og i mål. Perfekt utførelse, ren nytelse!! Er dette virkelig mulig?! Det er Europa League og Sarpsborg 08 herjer med Besiktas!!

Drillo, fotballekspert: Starten av Sarpsborg 08 mot Besiktas

– Jeg satt på Sarpsborg stadion og frøs. Sarp mot Besiktas. Hadde et lite håp om at mirakelet skulle skje: Sarp videre i Europa. Men da måtte de helst slå Besiktas. Det ble 1-0 før minuttet hadde gått. Hyggelig for oss som holder med Sarp, men det er minst 90 minutter igjen, og litt for tidlig å regne med seier. Men så, etter fem minutter: 2-0 og det på spektakulært vis. Fra minst 30 meter ser unge Heintz at keeper står langt ute og løfter ballen elegant i mål.

– Nå anså jeg plutselig sjansene for avansement som meget store. De ble forøvrig enda større da Genk scora to i Malmø. Jeg så for meg flere kamper som kommentator for Sarp i Europa på nyåret, og var rett og slett høyt oppe der og da. Jeg så for meg en gedigen opptur for norsk klubbfotball. Senere kom nedturen, men det var jo ikke tema, og rokker ikke ved øyeblikket da Heintz scora.

Espen Ween, kommentator: Granit Xhaka mot Serbia i VM

– I dagene før VM-møtet mellom Serbia og Sveits var fokuset på hvor spesiell denne kampen var for de sveitsiske spillerne med albansk og kosovoalbansk bakgrunn nesten altoverskyggende. Sårene fra konflikten på Balkan er fortsatt åpne. Xherdan Shaqiri viste frem fotballstøvlene sine med det sveitsiske flagget på venstre og det kosovoalbanske på høyre, mens Alexandar Mitrovic mente at Shaqiri burde spille for Kosovo om det var så viktig for han. Samme Mitrovic sendte Serbia i ledelsen tidlig i kampen.

– Så, i det 52 spilleminutt, spinner et blokkert skuddforsøk ut 20 meter fra det serbiske målet. Der kommer Granit Xhaka dundrende og knuser inn utligningen med det mest klokkerene treffet han noen gang har fått. Den påfølgende feiringen fortalt alt om hvor mye dette betydde. «Fotball er følelser» er det noe som heter. Dette var et slikt øyeblikk. Og for meg personlig, som denne junikvelden fikk guttedrømmen å kommentere verdensmesterskapet i fotball oppfylt: Årets fotballøyeblikk.

Mina Finstad Berg, fotballblogger: Essam El-Hadarys strafferedning mot Saudi-Arabia i VM:

– Før VM sa El-Hadary at det eneste han mangla i fotballkarrieren sin var å spille i VM. Han var 45 år og hadde vunnet 37 trofeer, men aldri spilt i VM. Han kjempet seg tilbake på landslaget, men var henvist til benken i de to første VM-kampene. Drømmen var i ferd med å ryke. Så fikk han endelig sjansen, i Egypts siste kamp. Han skrev historie og ble den eldste spilleren som noensinne har spilt i VM.

– Rett før pause får Saudi-Arabia straffe. El-Hadary står klar, og leverer en fantastisk redning. Han faller ned på knærne og blir omfavnet av ekstatiske lagkamerater. Det var ren fotballglede, og et øyeblikk for historiebøkene. Det var en VM-kamp mellom to lag som allerede var slått ut, likevel ble det et fotballøyeblikk jeg aldri glemmer.

Trevor Morley, fotballekspert: Englands seier over Spania i Nations League

– For meg er det Englands seier borte mot Spania. Et spansk lag som var ubeseiret i over 20 ordentlige kamper på spansk jord, og noe som viste at vi er blant de beste i verden etter en merkelig VM-suksess.

– Tre enorme scoringer i 1. omgang, men selve øyeblikket er Sterling som endelig scoret. Det er et øyeblikk å huske, med et så ungt lag, og føltes bedre enn VM-suksessen. Jeg elsket det.

Jon Hartvig Børrestad, programleder: Ole Gunnar Solskjærs ansettelse i Manchester United

– Den største fotballnyheten i Norge i 2018!!! Den kom sent, men godt. At en nordmann skal ta over verdens største fotballklubb er helt utrolig og noe som jeg aldri hadde drømt om. Hvem så den komme? Lykke til i 2019, Ole Gunnar. Dette blir gøy!

Endre Olav Osnes, kommentator: Nord-London-derbyet som nådde sitt klimaks med Torreiras 4-2-scoring

– En kamp jeg var såpass heldig å få kommentere fra Emirates. Og for en kamp det ble! Her snakker vi kanskje Premier League-sesongens råeste og mest intense kamp til nå. Spent på oksitosin-nivået til hjemmepublikum da åpenbaringen Torreira plutselig dro gjennom og banket inn 4-2.

Simen Stamsø Møller, fotballekspert -og kommentator: Sarpsborg-Genk i Europaligaen

– Som de fleste andre forventet jeg at Sarpsborg skulle bli en kasteball i Europa League. Det var jo ulogisk at de i det hele tatt var med. Men det å sitte ringside og kjenne den lille stadion riste da de satte 2-1 og 3-1 ...

– Jeg har aldri opplevd noe sånt i Norge. Og de var ikke redde for å slippe inn mål. Det var pur ubekymret glede.

Marius Skjelbæk, kommentator: Da LSK berget plassen og Ivar Hoff tok til tårene

– Jeg satt ved siden av Ivar Hoff i FotballXtra-studio da Thomas Lehne Olsen i 2.omgang, i siste serierunde, scoret 2-0-målet som reddet en dyster høst på Åråsen. Lillestrøm rykket opp i 74 og har vært i øverste divisjon siden. Ivar har spist fugl til frokost, middag og nattmat i over 50 år. Han har drømt om Tom Lund hver natt i over 50 år.

– De siste årene har han sovet lite. Fordi LSK har vært en skygge av seg selv og siden 2016 har nedrykksspøkelset hengt over byen. Men de rykker aldri ned. Ånden og lidenskapen er helt spesiell.

– Og ingen illustrerer det bedre enn Ivar Hoff og øyeblikket som for meg står sterkest i hele 2018. Først en latinsk dans, så kom tårene, stillheten og lettelsen. En mann på over 70 som har opplevd alt, klarte ikke stå imot. Glem hårvoks i Paris, Instagram-kontoer i Premier League og twerking. Dette er det fotball handler om.

Jesper Mathisen, fotballekspert: Hotellet i Saransk

– VM i Russland var veldig gøy å jobbe med, og mesterskapet fikk en verdig vinner i Frankrike. Det var også mange fantastiske kamper, og det var utallige diskusjoner om VAR. Det var også underholdende. Men det jeg husker best fra 2018 og fra sommerens mesterskap var et sted vi bodde utenfor den russiske byen Saransk.

– Alle hotell i sentrum var fullbooket, så vi ble sendt langt ut i en skog blant bjørner, katter, mygg og russere i hvite frakker. Mer om det snart. Grunnen til at vi var i Saransk var at vi skulle følge Danmark før deres åpningskamp mot Peru. I den forbindelse reiste vi sammen med alt av dansk presse, og de var alt annet enn fornøyde da de sjekket inn i denne resepsjon på dette stedet som lå helt for seg selv. Resepsjonen vi sjekket inn i var forresten borte neste dag, og jeg så den aldri igjen.

– Stedet vi bodde på var et gammelt sanatorium - også kalt en klinikk for langtidsbehandling. Fotografen vår fra TV 2, Daniel, hadde to svarte katter under senga den første natta. Han var både allergisk og redd for disse dyrene, så jeg måtte ta ansvar. Dagen etter skulle vi ut for å jogge oss en tur, men plutselig kom det en russer ut av skogen og sa et eller annet på sitt morsmål om at det var livsfarlig å jogge langs disse veiene, for det var fullt av farlige bjørner i området.

– Senere samme dag skulle jeg og kollega Helge Kalleklev, som underveis i «hotelloppholdet» skrev en blogg om vårt opphold - lage et innslag som skulle sendes på Nyhetskanalen. Innslaget foretok vi i en liten skog rett utenfor rommet. Der var det - uten å overdrive - én milliard mygg, og jeg klør fortsatt på armer, skuldre og rygg etter at jeg ble spist opp av disse skapningene. De som jobbet på denne plassen snakket kun russisk (tror jeg), og de gikk rundt i hvite frakker.

– Jeg var usikker på om jeg noensinne skulle slippe ut fra rommet mitt eller dette stedet, men sammen med alle mine norske og danske venner kom vi oss til slutt bort fra dette behandlingsstedet og inn på en vakker stadion i Saransk. Peru vant på tribunen, men Danmark vant kampen. Det er uansett ikke de 90 minuttene jeg husker best, for de to nettene i den russiske skogen kommer jeg aldri til å glemme...

Peder Mørtvedt, fotballkommentator: Da målet endelig kom

– Det har vært et begivenhetsrikt fotballår på jobbfronten, der jeg har fått kommentere fotball-VM, godbiter som Vålerenga-Lillestrøm i Eliteserien og har meldt overgang til TV 2 og fått kommentere matcher fra både Anfield og Emirates. Men ingenting slår vel egentlig fotballsommeren som trener for et barnelag med gode klassekamerater.

– Det eneste som kan slå det er følelsen av å score mål. En følelse alle gutta på laget hadde fått kjenne på i løpet av de siste årene. Alle, utenom en. Stangskudd, gode keepere og en solid dose forspilte muligheter var alt som stod i blokka hans før denne kampen, en varm ettermiddag langt ut i fotballperiferien.

– Et stykke ut i den andre omgangen skjer det. Vi får straffespark. Jeg er kjapt en Klopp-lengde inne på banen for å si fra hvem som skal ta det. Gutten tar ballen sikkert og legger den til rette. Treffet er rent og ballen suser inn i venstre hjørne, utagbart for keeper og endelig, endelig har det skjedd. Tårene triller på sidelinja, mens det følger en lang rekke undertrykte feiringer. Drakta av, tungt løp til det ikke-eksisterende cornerflagget, det korses og feires videre mens matchen fortsetter så smått for alle andre. Livet fortsetter. Men målet, det blir stående for alltid.

