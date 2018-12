Chelsea rystet City - ga dem sesongens første tap

Chelsea - Manchester City 2-0 (1-0)

Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst!

Chelsea rystet Manchester City da de vant 2-0 lørdag.

– Endelig lykkes det for Maurizio Sarri. Endelig fikk han tatt innersvingen på Pep Guardiola, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Chelsea har vist resten av Premier League at det er mulig å stoppe Manchester City. Det har vært sesongens store spørsmål. Faktumet er at etter denne kampen, den 16. for sesongen, er Manchester City nummer to på tabellen, sier Alsaker etter kampslutt.

City gikk dermed på sitt første ligatap for sesongen, og Liverpool har overtatt ligaledelsen.

City-dominans

City gikk rett ut på Stamford Bridge og tok styringen. Gjestene holdt ballen i laget, mens Chelsea-spillerne ble løpende mye i mellom.

– Det er to tredjedeler til Manchester City etter en knapp halvtimer, sier TV 2s kommentator Brede Hangeland om Citys ballbesittelse.

Flere muligheter ble det også utover i den første omgangen, men City ble stoppet i tide før ballen nådde nettmaskene.

Chelsea var heldig som holdt nullen etter 35 minutter.

– De gjør nesten som de vil Manchester City, men scoringen mangler, var dommen fra TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

1-0 til Chelsea - mot spillets gang

Så snudde det så til de grader på Stamford Bridge. I det ene sekundet lå Chelsea og trillet ball langt nede på egen banehalvdel. David Luiz fikk åpenbart nok og sendte avgårde en suveren 70-meterspasning opp til Pedro.

Ballen havnet til slutt hos N'Golo Kanté som sendte avgårde en suser fra 16 meter. 1-0 til Chelsea.

– Mot spillets gang, mot alle odds. City ligger under, dét er en nyhet, sier kommentator Alsaker.

Chelsea hadde ikke produsert noen ting før scoringen. Men scoringen som kom ut av intet, kom på perfekt tidspunkt for vertene like før pause. Plutselig var det City som lå under etter de første 45 minuttene.

– Guardiola går til pause med en litt uvant følese, sier Alsaker i det City-manageren gikk mot garderoben.

«Et helt annet Chelsea»

Like etter pause fikk Chelsea og Willian frispark i farlig posisjon. Willian klinket til mot høyresiden av City-målet, men Ederson var rask på labben og fikk slått ballen ut. God redning av City-målvakten.

Vertene fortsatte med høy fart fremover i starten av andre omgang. Scoringen før pause hadde åpenbart vært den vitamininnsprøytningen Chelsea trengte.