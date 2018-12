– Det var veldig klart og tydelig før når Marit var her, den sisteetappen var hennes. Det er ikke så tydelig nå, det er ikke så mange som har gått den, sier Ingvild Flugstad Østberg til TV 2 etter 15 kilometeren på Beitostølen lørdag.

Noen timer senere kom laget før søndagens stafett. Der er Gjøvik-jenta satt opp på ankeretappen. Heidi Weng går førsteetappe, Therese Johaug andre og Ragnhild Haga tredje.

– Redd for å ødelegge

Men når TV 2 spør Flugstad Østberg tidligere på dagen om hun har lyst til å gå en ankeretappe, må hun ta seg en lang tenkepause.

– Jeg har på en måte lyst, men jeg frykter det litt også, så det er litt sånn blandede følelser, sier 28-åringen.

– Man får jo litt dårlig samvittighet hvis det er en selv som ødelegger for resten av laget.

Hun er ikke den eneste på det norske laget som har blandede følelser rundt sisteetappen. Heidi Weng har rett og slett ikke lyst til å gå den.

– Nei, jeg skal ikke gå noen ankeretappe i morgen, sier Weng kontant.

– Hvorfor vil du ikke gå den?

– Akkurat den vil jeg ikke ha nå.

Heller ikke Ragnhild Haga drømmer om en ankeretappe for øyeblikket.

– Det viktigste på en slik etappe er å være i form, og akkurat for øyeblikket er jeg ikke i toppform, sier Haga.

– Weng anker-kandidat i VM

Landslagstrener Geir Endre Rogn avslører at Weng kan være en het kandidat til å gå ankeretappen under VM i Seefeld, men han forstår at hun ikke vil gå den nå.

– Jeg tror det er riktig nå. Hadde hun vært i sin beste form hadde hun kanskje vært den mest aktuelle kandidaten, men kanskje ikke per nå. Vi håper inn mot VM at hun kan være en aktuell kandidat, sier Rogn.

Allerede lørdag formiddag hintet han til at de kom til å velge Flugstad Østberg til sisteetappen søndag. Til tross for at Therese Johaug har vist kalasform i sesongåpningen.

– Vi ser at det fort kan bli en jevn duell med Sverige, så det kan hende vi prioriterer noen som har enda mer fart i avslutningen enn Therese, selvom Therese også er et spennende kort. Men jeg tror nok vi kommer til å prioritere noen som har enda litt mer fart på avslutningen, sier Rogn.