Det er fredag kveld midt i julebordsesongen, og Oslo sentrum kryr av feststemte nordmenn.

Det er travelt for politiet, og det blir satt inn ekstra styrker på kveldene. Men det er ikke julebordsfylla som bekymrer patruljeleder Vidar Simens mest.

Bruker kniv som beskyttelse

I år har politiet i Oslo registrert 407 hendelser hvor personer er ulovlig bevæpnet på offentlig sted.

– Jeg har ikke tall på hvor mange knivoppdrag jeg har vært på den siste tiden. Og spesielt dette året her, sier Simens til TV 2.

Som patruljeleder kommer han tett opp i kriminelle situasjoner i Oslo. TV 2 får være med på en travel fredagsvakt i hovedstadens gater. I løpet av vakta blir det på et tidspunkt meldt om tre ulike knivhendelser som skjer samtidig.

Han mener situasjonen er alvorlig.

– Veldig mange bruker kniv for å beskytte seg. De bruker den veldig mye, og blir det munnhuggeri, så gir de trusler med kniv. Det ender dessverre alt for ofte opp med knivstikking, sier Simens.

Seksjonssjef Robert Thorsen i patruljegruppa til Oslo politidistrikt bekrefter at de har flere saker som involverer bruk av kniv.

– Vi har relativt hyppige utrykninger hvor kniv er brukt, vist frem, truet med eller sogar også brukt som gjenstand, sier Thorsen.

Hedrer helsevesenet

Bare de siste månedene har media omtalt flere alvorlige hendelser hvor kniv har blitt brukt som våpen. I midten av november ble to personer knivstukket på utestedet Blå i Oslo. 25 år gamle Heiki Bjørklund Palto ble funnet drept i sin leilighet på Majorstuen i oktober. Drapsvåpenet var en kniv.

– Bør man være bekymret?

– Det er mye man kan velge å bekymre seg for, og de fleste bekymringene man har, får man ikke bruk for. Jeg vil generelt si at Oslo er en trygg by, og man skal alle bruke den aktivt, sier Thorsen.

Patruljeleder Simens forteller at det er svært viktig med et godt samarbeid mellom helsevesenet, politiet og de ulike vekterselskapene.

– Hadde vi ikke hatt akuttmottak på Ullevål, så hadde det vært ekstremt mange dødsfall i denne byen, sier han.