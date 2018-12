I Paris pågår det store demonstrasjoner lørdag. Politiet har satt inn 89.000 betjenter og pansrede kjøretøy mot demonstrantene.

Men også i andre byer i Frankrike har folk tatt til gatene for å vise sin misnøye. En av dem som fikk merke dette var norske Anders Høimyr.

22-åringen går tredje året på statsvitenskapstudiet i Toulouse. Da han skulle en rask tur på butikken i morges befant han seg plutselig midt i opptøyene.

– Det var veldig anspent stemning. Vi så mye unge folk som hadde på seg masker og så kampklare ut, forteller studenten.

Han sier at noen forsøkte å markere sin motstand på en gemyttelig måte, men at situasjonen fort kom ut av kontroll.

– Noen forsøkte å ha en fredelig demonstrasjon, men det ble fort voldsomme opptøyer. De kastet stein og knuste vinduer. Det var helt sykt, sier han.

Tåregass og barikader

Etter kort tid ble opptøyene så voldsomme at politiet kastet tåregass i et forsøk på å spre folkemengdene.

– Det gjorde vondt og sved i ansiktet, sier Høimyr.

Demonstrasjonene ble stadig mer voldsomme, og demonstrantene svarte på tåregassen med å kaste steiner tilbake. Høitmyr forteller at det var en svært skremmende opplevelse. Til slutt klarte han å komme seg tilbake til sin egen leilighet.

TÅREGASS: Høimyr forteller at det er kraftige opptøyer og at han hører smell fra leiligheten sin i Toulouse. Politiet har i hele dag brukt tåregass mot demonstrantene.

Flere timer senere pågår opptøyene fortsatt.

– Det er rett utenfor der vi bor. Vi er omringet. Jeg hører at det står på fortsatt.

Under intervjuet med TV 2 høres det et smell i bakgrunnen. Høimyr forklarer at det har vært slik i flere timer, og at demonstrantene har laget barrikader i veien, blant annet ved å bruke søppelkasser.

– Jeg vil ikke beskrive området her som en krigssone, men når jeg ser ut av vinduet ser jeg at det ryker flere steder, sier han. Nå har han tenkt til å holde seg innendørs resten av dagen.

​– Jeg bor heldigvis i en lukket bygård. Jeg skal ikke mer ut av døra i dag, avslutter han.

Misnøye med avgifter

Det er frustrasjon over økte drivstoffavgifter som var utgangspunktet for demonstrasjonene.

Bevegelsen startet med yrkessjåfører som kledde seg i gule vester satte opp veisperringer og blokkerte bensinstasjoner i protest. Flere og flere sluttet seg til aksjonen som har eskalert til det vi ser i dag, og de gule vestene har blitt et kjennetegn for dem, og de organiserer demonstrasjoner hver lørdag.

Over hele Frankrike er turistattraksjoner og infrastruktur stengt lørdag. I tillegg er fotballkamper som skulle blitt spilt i Toulouse, Paris, Lyon, Montpellier, Monaco, Nice og St. Etienne er utsatt som følge av opptøyene, ifølge BBC.

​