Liverpool-spilleren overrasker Thorstvedt: – Klopp skal ha honnør

– Det var en realitetssjekk da han rykket ned med Stoke og han hadde vært der så mange sesonger. Det var han som skulle dyrkes og hadde et stort ego. De andre var ikke fornøyde med hans atferd. Nå kommer han inn i et kollektiv som fungerer og skal kjempe i toppen, så det virker som om han hadde en aksept for det før han signerte papirene, sier Myhre.

TV 2-eksperten mener Shaqiri ikke kan kreve for mye i en toppklubb.

– Han spilte i Stoke, hva var alternativet? Han kunne komme til en toppklubb og kjempe om titler. Er det noen andre toppklubber ha kunne gått til og vært førstevalg? Ikke nødvendigvis i den situasjonen han var i, sier Myhre.

Liverpool leder Premier League med ett poeng ned til Manchester City, men det har gått tyngre i Champions League. De røde må slå Napoli hjemme tirsdag for å ta seg videre til sluttspillet. 1-0 holder, men scorer italienerne ett mål, må Liverpool vinne kampen med minst to mål.