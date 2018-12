Bombesiktet mann fengslet i fire uker

I tillegg er mannen i 40-årene ilagt brev- og besøksforbud, slik politiet ba om.

På vei inn i retten ga den siktede mannen uttrykk for at han føler seg feilaktig fremstilt i pressen, og han uttalte blant annet at han selv meldte seg for politiet.

Han er siktet for drapsforsøk fordi politiet mener han har sendt en bombe til politiet i posten. Bomben var konstruert til å gå av når pakken ble åpnet, mener politiet.

– Han mener at han ikke har noe som helst med denne saken å gjøre, sier hans forsvarer John Christian Elden til TV 2.

Fengslingsmøtet i Halden tingrett lørdag ettermiddag ble holdt for lukkede dører.

Misliker politiet

Politiet har tidligere opplyst at mannen var en moduskandidat de tidlig så på. Han har også tidligere vært siktet for trusler mot politi og domstol.

– Han har et meget dårlig forhold til politiet, blant annet på bakgrunn av at han for ti år siden hadde et glattcelleopphold som har gitt han posttraumatisk stresslidelse, sier Elden.

– Han har vært i kontakt med politiet tidligere?

– Det har vært mye kontakt mellom han og politiet de siste årene, og han mener politiet er årsaken til at han er blitt uføretrygdet og har fått psykiatriske diagnoser.

PÅGREPET HER: Mannen i 40-årene ble pågrepet på Skedsmo senter fredag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Utelukker ikke flere siktelser

Politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt sier at håndskriften på pakken, der adressen til Ski politistasjon står skrevet, er et av flere sentrale bevis som har gjort at politiet kunne sikte mannen.

– Dette er en alvorlig sak, og vi er helt i initialfasen i etterforskningen og jobber med å kartlegge hans rolle i denne saken, og eventuelt andre som kan ha medvirket, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt.

– Så dere utelukker ikke at det kan være flere involverte?

– Korrekt. Vi kan aldri det. Vi er i initialfasen og må holde alle muligheter åpne, sier han.

– Er det noe konkret som gjør at dere tenker det er flere som kan ha medvirket?

– Det ønsker ikke jeg å kommentere nå. Det må den videre etterforskningen klargjøre.

Via sin forsvarer sier mannen at føler seg forfulgt av politiet.

– Hva tenker politiet om det?

– Vi kjenner han jo fra en del år tilbake, og han er kjent som en person som har et anstrengt forhold til politiet, så jeg kan bekrefte at det er tilfelle, sier Skarpeid.