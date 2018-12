Arsenals nye yndling sendte Emirates til himmels

Så, ti minutter for full tid falt Matteo Guendouzi innefor 16-meteren. Arsenal-spilleren ropte på straffe, men dommer Paul Tierney dro heller opp det gule kortet for filming. Andre gangen i kampen at Arsenal ville ha straffe, men ble belønnet med gult kort. Første situasjonen var Shkodran Mustafi like før pause.

Seint, men godt for Arsenal

Det tok tid for Arsenal, men så satt den endelig for vertene. Pierre-Emerick Aubameyang fant Lucas Torreira som sendte Arsenal i ledelsen med et vakkert brassespark.

1-0 signert Arsenals nye yndling.

Flere mål ble det ikke, og Arsenal sikret tre poeng etter å ha slitt lenge mot Huddersfield.