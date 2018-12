Salah-hat trick i knusende seier: – Han er tilbake

– Jeg tror virkelig at den eneste måten å bli suksessfull på, er kun å fokusere på seg selv. Det er det vi prøver å gjøre, men det er ikke lett fordi alle spør oss om andre lag, og vi er ikke egentlig interessert i det, men vi er høflige og svarer, sier tyskeren til Sky Sports.

Scoret etter å ha vært i offside

Mohamed Salah sendte Liverpool i ledelsen etter 25 minutter. Roberto Firmino fyrte løs fra langt hold, men Asmir Begovic ga en livsfarlig retur.

En marginalt offside-plassert Salah hadde dermed en enkel jobb med å sette inn 1-0.

Feiringen til egypteren kunne også tyde på at han selv trodde målet skulle bli annullert.

– Det er helt klart offside. Om han er klar over det selv, vet jeg ikke, han har ofte noen merkelige feiringer, men offsiden er det ingen tvil om, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

– Salah snur seg mot linjedommeren. Han har en feeling, sa Petter Myhre.

Bournemouth styrte kampen etter dette, men kom ikke nærmere enn en forskuslet sjanse på bakerste stolpe av Nathan Aké etter en corner.

Alisson kneet King i senk

Joshua King ble slått knockout på av Liverpools brasilianske sisteskanse Alisson like før pause.

En crosser fra James Milner ble tatt av vinden og Alisson kom ut fra streken i voldsomme klyv for å avverge. Han headet ballen unna i duell med King som ble liggende. Reprisen viste at Allison muligens var i overkant tøff med den norske landslagsspissen i den situasjonen, og at hjemmelaget kunne fått et straffespark.

– Keeperne er ofte beskyttet, men hva når de kommer ut slik? Kneet i brystet på King før han header unna, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

King kom seg imidlertid raskt til hektene igjen, og fortsatte kampen.

Salah ble tomålsscorer

Kun tre minutter pause satt Salah sitt andre mål for dagen. En feil fra Steve Cook sendte ballen til Firmino som sendte Salah i gang.

Egypteren sto imot et stygt taklingsforsøk fra Steve Cook og satte ballen i mål via Nathan Aké. Det var angriperens niende mål for sesongen.

– Meget bra av Salah som først blir stemplet og forsøkt stoppet. ​​

Klønete selvmål

Liverpools nummer 11 var tydelig misfornøyd med behandlingen fra Cook og sendte et stygt blikk mot hjemmelagets forsvarer i stedet for å feire scoringen.

Og Cook kom i fokus tjue minutter før slutt. Midtstopperen var på etterskudd hele kampen og endte opp med å sette et Andy Robertson-innlegg i eget mål på ytterst klønete vis.

Salah-hat trick

Cook var igjen uheldig i det 77. minutt. Han strakk seg forgjeves etter et gjennomspill, men endte kun opp med å sende Salah alene med keeper. Salah beholdt roen, ventet ut og driblet målvakt og forsvarere, før han satte inn 4-0.

– Han leker inn 4-0. Det er bare å ta av seg hatten for Mohamed Salah, sa Stamsø-Møller.

Det ble også kampens siste mål.