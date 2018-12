Hendelsen fant sted på Kick Scene i Kristiansand ved midnatt. Her holdt Bergens-rapperen Markus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som «Kamelen», konsert.

– Det var ikke ro og orden på stedet, og derfor ble vi kontaktet, forteller operasjonsleder Christian Ekra i Agder politidistrikt.

Saken ble først omtalt av VG.

Det skal ha blitt brukt narkotika, det var flere slagsmål og ordensforstyrrelser. Kvart over tolv besluttet politiet å avslutte konserten og stenge utestedet.

– Det gjorde vi av hensyn til folks sikkerhet. Det var mange berusede personer, det ble utøvd vold mot vakter og det var veldig amper stemning, sier Ekra.

Her er artisten «Kamelen» avbildet under P3-gull i fjor. I natt sov han på glattcelle. Foto: Mariam Butt / NTB Scanpix

Totalt ble fem personer pågrepet av politiet. En av disse var rapperen «Kamelen». Samtlige arrestanter har overnattet på glattcelle, men de vil bli løslatt etter avhør lørdag.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra «Kamelens» advokat, Jørgen Riple, men til VG sier han følgende:

– Sånn jeg har forstått det, er han pågrepet angivelig for forulemping av offentlig tjenestemann. Jeg var i kontakt med ham i natt, forteller Riple.

– Både han og jeg trodde han skulle bli løslatt, men politiet mener at et er bevisforspillelsesfare. Jeg forventer likevel at han blir løslatt ganske snart. Basert på den informasjonen jeg har fått, så har han ikke gjort noe straffbart, legger han til.​

Han har tidligere vært i politiets søkelys. I 2015 rømte han fra varetekt. I de to månedene han var på flukt spilte han flere konserter.