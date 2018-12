Se parallellslalåm på TV 2 og TV 2 Sumo søndag klokken 10.25.

Mowinckel noterte seg for karrierebeste i super-G med 2. plassen i Lake Louise sist helg. Lørdag klarte hun ikke å gjenta bedriften da hun kjørte to startnummer etter alpindronninga Shiffrin.

Molde-jenta åpnet 0,41 sekund bak Shiffrin, men kjørte raskt i mellompartiet og lå 0,15 bak ved neste passering. Hun holdt hastigheten oppe og knep enda mer innpå amerikaneren nedover løypa.

Ved tredje mellomtid var Mowinckel så nære som 7/100 bak, men like før slutt gjorde hun en feil og tapte mye. Til slutt endte den norske stjernen 67/100 sekund bak og la seg på 4. plass.

Lettet

TV-kameraene viste at Shiffrin pustet svært lettet ut etter at Mowinckel så røde tall i mål. For annen helg på rad kunne amerikaneren juble for super-G-suksess. Triumfen er hennes annen i disiplinen, mens det er verdenscupseier nummer 47 totalt for slalåmspesialisten.

Shiffrin kjørte knallsterkt og ledet hele veien fra start til mål. Hun slo det sveitsiske hjemmehåpet Lara Gut-Behrami med 28/100 sekund. Tina Weirather fra Liechtenstein, som vant super-G-cupen de to siste årene, tok 3.-plassen.

Vaklende start

Mowinckel har vist varierende takter i sesongåpningen med 5.- og 2. plass i storslalåm, etterfulgt av 28.- og 25. plass i utfor. Hun skal være med å kjempe i teten også i den disiplinen. Hun vant som kjent OL-sølv i utfor i tillegg til storslalåm i Pyeongchang i februar.

I super-G havnet hun på pallen for annen gang i karrieren sist helg. Det fulgte hun opp med 4. plass lørdag.

Regjerende juniorverdensmester Kajsa Vickhoff Lie kjørte ut i lørdagens renn.

