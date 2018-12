Kraftig vind og tåke, skaper trøbbel for alle flypassasjerer som skal til Amsterdam lørdag formiddag. Opprinnelig skulle hele Team Ingebrigtsen fly ned til EM i terrengløp i formiddag. Men de måtte kaste om planene i siste liten.

– Vi fikk beskjed fra KLM i går om at flyet var kansellert, så vi kastet oss rundt og kom oss av gårde i går kveld, forteller Gjert Ingebrigtsen, til TV 2.

– Ingen sko

Siden det betydde en mellomlanding i Oslo, fikk de da trøbbel med snøværet som har herjet på Østlandet.

– Vi satt en time i flyet i Oslo. Og da vi landet fikk selvsagt Henrik ikke bagasjen sin. Så han har ikke joggesko, eller konkurransetøy med seg. Han rakk ikke pakke om, sier Gjert, før han legger til.

– Men det håper vi at vi kan løse. Vi får tak i noe.

Filip Ingebrigtsen reiser som planlagt fra Oslo i formiddag på det eneste KLM-flyet som ikke er kansellert.

Jakob Ingebrigtsen jakter sitt tredje strake gull i U20-klassen, mens Filip og Henrik Ingebrigtsen skal kjempe mot hverandre i seniorklassen.

Løypa i nederlandske Tilburg er relativt flat, men mye sand i underlaget i dyreparken der løpet går skaper usikkerhet.

– Hvis det blir faste forhold så kan nok Henrik og Filip kjempe om medaljer, men vi er veldig spente på hvordan vind og vær spiller inn, sier Gjert.

Grøvdal favoritt

I dameklassen har Karoline Bjerkeli Grøvdal blitt kvitt to av sine argeste konkurrenter. Hjemmefavoritten Sifan Hassan har medlgt skadeforfall, mens svenske Meraf Bahta er ute med dopingsuspensjon. Den svenske jenta som slo Grøvdal i spurten om sølvmedaljen i fjor er anmeldt for brudd på meldeplikten.

De to forfallene øker vinnersjansene for Grøvdal drastisk. På papiret er det de to tyrkiske jentene med kenyansk bakgrunn som er de største utfordrerne.