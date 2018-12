Lørdag 15. desember møtes Kristian Raanes (22) og Øystein Hegvik (18) i årets Idol-finale.

Av alle de 17 låtene de to finalistene har sunget hittil i Idol, fikk seerne mulighet til stemme frem sin favoritt som deltakerne må synge på nytt i finalen.

Nå er resultatet klart.

Øystein skal synge Berlin av Ry X.

Denne sangen sang Øystein siste dagen på bootcampen under årets Idol.

– Det er favorittlåta mi og det var den jeg ønsket at jeg skulle synge. Jeg ble lettet over at tv-seerne vil at jeg skal synge den, sier Øystein.

Kristian skal synge Dancing on my own av Robyn.

Dette er en sang Kristian er godt fortrolig med siden han sang den i semifinalen på fredag. At han skal gjøre den på nytt liker han godt.

– Jeg er overrasket over at det ble den samme låta som jeg sang i semfinalen, men det er veldig kult. Det er en grunn til at folk vil høre den igjen og jeg må gjøre noe mer med låta og heve den på et vis, sier Kristian til TV 2.

Egenvalgte låter

I tillegg til seernes valg skal gutta synge følgende sanger:

De synger en egenvalgt låt. Der har Kristian valgt «Somebody Like You» (Keith Urban), mens Øystein har valgt «Running To The Sea» (Röyksopp & Susanne Sundfør).

Plateselskapet Universal har plukket ut to originallåter, som finalistene har fått velge mellom. Her har Kristian og Øystein valgt seg samme låt – som heter «Before I Go».

Denne skal for øvrig slippes allerede på fredag. På fredag kan du også se guttas opladning og

Se Idol-finalen på TV 2, lørdag kl. 19.30 og på TV 2 Sumo.

​