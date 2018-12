Johaug har startet sesongen perfekt, men fått hard kamp av svenskene Charlotte Kalla og Ebba Andersson.

Lørdag på Beitostølen var ingen av dem i nærheten av å slå henne.

Nærmest kom Charlotte Kalla.

Hun vant en sekundstrid mot Ingvild Flugstad Østberg og tok 2. plassen, ett minutt og seks sekunder bak suverene Johaug.

Det var en fin revansje for Kalla som brast i gråt etter å ha havnet på en skuffende 4. plass i minitouren på Lillehammer.

– Sesongens beste løp

Men hun var sjanseløs på dagens suverene vinner Therese Johaug, som naturlig nok var svært fornøyd med eget løp.

– Jeg var litt nedfor etter Lillehammer, og skal innrømme at følelsen min der ikke var tipp-topp. Men jeg la inn noen rolige dager og kjenner at overskuddet har kommet tilbake. Fått jobbet litt med teknikk og da kjente jeg at det var en god dag i dag, sier Johaug til TV 2.

– Det var et veldig bra skirenn for min del. Jeg kjenner at jeg får gå mye mer avslappet på ski og får gjort den jobben jeg skal gjøre.

Overfor NRK kalte hun det sesongens beste løp.

– Det var et veldig, veldig godt skirenn. Det tror jeg var sesongens beste løp.

– For lang avstand opp

På et tidlig startnummer tok Johaug kommando og satte en skyhøy standard, som ingen kunne følge opp.

– Andreplass er bra, men ett minutt er for mye å tape på denne distansen. Men Therese er utrolig sterk og hun fortalte til meg at det var en av de beste følelsene hun hadde hatt hittil i år, så da går det unna, sier Kalla til TV 2.

Ingvild Flugstad Østberg var fornøyd med 3. plass, men også hun var opptatt av at avstanden opp til Johaug var skremmende stor.

– Det er for lang avstand opp. Men jeg er veldig fornøyd med at det holdt til pallplass for det føltes ikke sånn uti der. Men det var et godt disponert løp fra meg igjen, og forhåpentligvis var det et veldig bra løp av Therese, sier Østberg til TV 2.

Ragnhild Haga var tredje best av de norske. OL-mesteren på 10 kilometer havnet på 9. plass og ble slått med hele 1.55,1 minutter. Heidi Weng har ikke hatt en god sesongstart, og på Beitostølen viste hun at det fortsatt er et stykke opp til toppformen. Forrige sesongs verdenscupdronning ble nummer 14 og var over to og ett halvt minutt bak Johaug.

– Jeg er langt bak og det føltes ikke bra da jeg gikk, sier Weng til NRK.

Lørdagens verdenscuprenn var det første på Beitostølen siden 2009. Valdrisene steppet inn som arrangør etter at franske La Clusaz av økonomiske årsaker måtte melde avbud denne sesongen. Norge har dermed fire verdenscupstevner i vinter. Også Lillehammer, Oslo og Drammen skal være verter.

Søndag går vinterens første verdenscupstafett av stabelen. Der må de norske langrennsjentene belage seg på knalltøff konkurranse fra Sverige.

