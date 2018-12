Ingen bombefunn i siktedes leilighet

Mannen i begynnelsen av 40-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en sprengladning onsdag ble sendt til politihuset på Ski. Mannen selv nekter kjennskap til saken.

Lokalt politi rykket fredag kveld ut til siktedes bolig sammen med bombegruppa, brannvesenet og helsevesenet. Frykt for at den siktede på noe vis hadde satt opp feller førte til et stort oppbud fra nødetatene.

Fortsetter på stedet

Klokken 21.45 forlot bombegruppa uten å ha gjort funn.

– De ble tilkalt for å sikre at det ikke var fare for dem som skal fortsette ransakingen av leiligheten i natt og i morgen. Det var ingenting i leiligheten som tilsa at det var en bombe på stedet, sier operasjonsleder Gisle Sveen til NTB klokken 0.15 natt til lørdag.

Politiet var da fortsatt på stedet.

– Både kriminalteknisk ekspertise og andre etterforskere vil fortsette på stedet. Det gjennomføres en bred etterforskning, blant annet av elektroniske spor, og det er mye som er av interesse for politiet, tilføyer Sveen.

Naboer var evakuert, og et stort område rundt boligblokka var sperret av. Sent fredag kveld opplyste politiet at de evakuerte beboerne fikk flytte tilbake.

Kjenning av politiet

– Vi visste hvem som sto bak bombetrusselen torsdag kveld, og han ble formelt siktet da. Vi kunne imidlertid ikke gå ut med noe før han ble pågrepet. Det skjedde nå i ettermiddag, sa politiadvokat John Skarpeid til NTB fredag ettermiddag.

Mannen er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol, opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

Lik historie

I 2008 ble den samme mannen også pågrepet etter en hendelse der han i fire timer forskanset seg og truet med å sprenge seg selv og en bil i luften utenfor Lørenskog lensmannskontor. Han ble pågrepet, og i bilen fant politiet bensin, gassflasker og andre eksplosjonsfarlige kjemikalier.

– Navnet til vedkommende dukket tidlig opp i politiets etterforskning onsdag, og det ble satt inn store ressurser for å finne ham. Han ble pågrepet i en udramatisk aksjon ved Skedsmo senter i Akershus, skriver politiet.

Etter hendelsen i 2008 ble mannen undersøkt av rettspsykiatriske eksperter, som konkluderte med at han var tilregnelig.