Avisen siterer fredag anonyme kilder med kjennskap til saken. De opplyser at San Francisco-baserte Uber sendte inn dokumentene tidligere i uken. Det antyder en børsnotering i løpet av første kvartal neste år.

Uber har foreløpig ikke kommentert artikkelen.

Dersom opplysningene stemmer, innebærer det at Uber følger hakk i hæl etter den mindre konkurrenten Lyft. Noteringene kan hente inn milliarder av dollar i frisk kapital til de to selskapene. Samtidig vil det være første mulighet for investorer til å kjøpe seg inn i transportfenomenet som utfordrer taxibransjen i en rekke land – også her hjemme i Norge.

