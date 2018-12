Se hendelsen i videovinduet øverst!

De norske håndballjentene lekte seg til seier mot Ungarn og holder fortsatt liv i håpet om å komme seg til EM-semifinalen i Paris.

Thorir Hergeirsson var tydelig forbannet da han ankom intervjusonen i Nancy etter at hans lag hadde knust Ungarn 38-25.

– Jeg er mer med journalister enn med spillerne mine. Jeg er ikke trener for journalistene, jeg er trener for laget, freste Norges landslagssjef mot en delegat fra Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Hergeirsson var ikke særlig snakkesalig om utbruddet da han pratet med TV 2 like etter.

– Det kan du spørre ham om. Du så ham som sto der? Du får gå og spørre ham, sier islendingen.

– Vi har avtalt disse rutinene

Håndballforbundets pressekontakt, Halvor Lea, kunne forklare hendelsen.

– Hvorfor kom Thorir inn i pressesonen som en islandsk vulkan?

– Hvis det var en islandsk vulkan, så har du ikke sett han ordentlig hissig. Vi har en avtale med EHF og IHF (Det internasjonale håndballforbundet) om å levere intervjuer til live TV, og så får jentene jogge ned og får i seg noe mat, før de kommer i intervjusonen. Vi møter av og til lokale pressesjefer som synes det er dumt og feil, så det blir diskusjon rundt det. Vi har avtalt disse rutinene gjennom mange, mange år, sier Lea til TV 2.

EHF-delegaten skal ha ønsket å få Hergeirsson til intervjuer tidligere.

– Det handler vel så mye om at det sportslige kommer i andre rekke. Med dette kampprogrammet, opplegget og sene kamper, så er restitusjon biten viktig. Derfor er dette avklart med arrangørene. Så dukker det opp en diskusjon av og til, sier Lea.

– Thorir er i kjempehumør

Håndballjentene har brukt de sene kampstartene som en forklaring på en svake EM-innsatsen i innledningen.

– Nå har jeg vært sammen med Thorir i to uker. Han er ikke vært stresset, han har vært i kjempehumør, og han var i godt humør i dag. Det er bare at han kjenner at mediebiten er viktigere enn det sportslige. Vi er opptatte av å levere til mediene hele tiden, men det er veldig viktig at vi får gjort restitusjonsbiten i et veldig tøft kampprogram, sier Halvor Lea.

Hergeirrson gledet seg imidlertid over det han fikk se på banen.

– Jeg synes det var en flott kamp av Norge. Det var en veldig fin kamp, sier landslagssjefen.

​ – Det er alltid gledelig å vinne, og det er ekstra gledelig å vinne mye. Så får vi se hva som er bra å ta med videre mot Nederland, som er et lite knekk bedre, fortsetter Hergeirsson.