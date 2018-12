Påtalemyndigheten mener president Donald Trumps tidligere advokat og «fikser», Michael Cohen, forsøkte å ulovlig påvirke presidentvalget i 2016, og ber om at han får «en betydelig periode i fengsel».

Rettsaken pågår nå i New Yorks føderale domstol.

Cohen sa seg skyldig i åtte lovbrudd i august. Det inkluderte skattesvindel, å avgi falsk informasjon til en bank, og å bidra til ulovlig valgkampfinansiering.

Advokaten har innrømmet at han betalte såkalt «hysj-penger» til kvinner som hevder de har hatt et forhold til Donald Trump.

Presidenten nekter for at dette har skjedd.

Det ble tidligere spekulert i om Cohen ville håpe at president Trump ville benåde ham om han ikke samarbeidet med etterforskerne. Påtalemyndigheten vil derimot ikke være med på at Cohens innrømmelser skal gi ham strafferabatt.

– Etter å ha bløffet for skattemyndigheten i årevis, løyet til banker og for kongressen, og forsøkt å ulovlig påvirke presidentvalget, så gjør ikke Cohens avgjørelse om å innrømme straffskyld – heller enn å søke benåding for sine mangfoldige lovbrudd – ham til en helt, skriver påtalemyndigheten i tiltalen, ifølge CNN.

Rettsaken mot Michael Cohen er et av de første innblikkene allmenheten får i etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller.