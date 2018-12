​I alt 83 organisasjoner har protestert mot brusgiganten sin årlige julerute hvor de deler ut gratis Coca-Cola. De mener det kun burde bli delt ut sukkerfri brus.

Helt siden 1995 har traileren kjørt rundt til kjøpesenter, butikker og sentrum for å bidra til julefeiring. I år har over en tredjedel av stoppestedene blitt avlyst, skriver The Guardian.

Under fjorårets turné var det 38 stopp, i år blir det kun 24.

En av de som kritiserte selskapet sterkest var Duncan Selbie, sjefen for det britiske helsevesenet (NHS). Han sa at under fjorårets kampanje brukte brusseselskapet juletiden til å markedsføre usunn og sukkerholdig drikke.

Startet i Tromsø

Den ikoniske traileren er for mange et velkjent bilde på at julen nærmer seg. I Norge har den kjørt rundt siden 1999. Også i år vil den kjøre langs veiene i Norge. Coca-Cola Norge sier de ikke vil bli påvirket av demonstrasjonene i Storbritannia.

– Juletraileren er en hyggelig juletradisjon som mange håper å få oppleve i løpet av førjulstiden. I år var det mange i nord som ble glade da turneen startet i Tromsø, sier Per Hynne, pressekontakt i Coca-Cola Norge til TV 2.

Barn må ha samtykke av foreldre

Hynne påpeker at det først og fremst er en juleaktivitet. Samtidig viser han til at de har regler for hvem som kan motta brusen.

– Vi deler ut først og fremst Coca-Cola uten sukker, og vi deler ikke ut drikke til barn under 13 år uten samtykke fra foreldrene, opplyser Hynne til TV 2.

– Dette er en familierettet aktivitet med muligheter for å møte Coca-Cola nissen, samt delta i konkurranser og ta bilder med fin julebakgrunn, sier Hynne videre.

Demonstrasjoner

Traileren i Storbritannia har ikke bare måttet avlyse stoppesteder. Den har blitt møtt med offentlige demonstrasjoner i flere storbyer som Glasgow, Plymoth og Bristol.

Som svar på kritikken sier Coca-Colas sjefen i Storbritannia at 90 prosent av drikken de gir ut vil være sukkerfri. I tillegg vil barn under 12 ikke få brus med mindre at en foreldre er til stedet.

