Juventus - Inter 1-0 (0-0)

Selv om Inter og Juventus ikke kniver om serietittelen i Italia, var det likevel forventninger til historiske Derby d’Italia fredag.

0-0 til pause

De første 45 minuttene av kampen ble uten mange store sjanser. Noen avslutninger på mål ble det, og nærmest scoring var Roberto Gagliardini etter knappe halvtimen spilt.

Midtbanespilleren var i full fart på vei inn i Juventus sin 16-meter da han fikk ballen i beina. Gagliardini fyrte løst et skudd mot høyre det høyre hjørnet, men uheldigvis for Inter sto stolpen i veien.

Noen minutter senere fikk Cristiano Ronaldo en avslutning for vertene, men Samir Handanovič i Inter-målet hadde full kontroll, som han hadde gjennom hele den første omgangen.

Det hadde også Wojciech Szczęsny på andre siden av banen, og keeperne sørget for at det sto 0-0 til pause.

Respektable første 45 minutter av Inter som var godt med i kampen mot et Juventus-lag som ikke har tapt en enste kamp denne sesongen.

Hjemmelaget i føringen

Juventus satte giret opp fra første stund i andre omgang, og mens Inter rotet det til i eget forsvar, ble det fort flere farlige angrep fra serielederen.

Temperaturen var forventet å komme, og da det begynte å bli hett på banen, var dommer Massimiliano Irrati rask med å sette ned foten. Tre gule kort på fem minutter ga spillerne streng beskjed om hva Irrati ikke ville akseptere i den 34. utgaven av Derby d’Italia.

Så satt den for Juventus i det 66. minutt. Joao Cancelo la inn fra venstresiden, og foran mål ventet Mario Mandzukic som stupte ballen inn i mål. Et strålende angrep fra hjemmelaget, som nå var et stor skritt på vei mot sin 14. seier denne sesongen.

– Det er kanskje bare desember, men de løper avgårde med den, sier Viasats kommentator om Juventus grep på ligatittelen.

Sikret sin 14. seier

Inter klarte aldri å bli farlige nok for Juventus, og hadde problemer med å finne veien forbi den hvite og svarte veggen i vertenes forsvar.

Juventus på sin side hadde muligheten til å øke ledelsen ved flere anledninger, men manglet noe presisjon i innlegg og avslutninger.

Det gjorde derimot ingenting, for Inter fikk ingen baller i nettet, og dermed holdt det mer enn nok med 1-0 til Juventus.

Med fredagens seier fortsetter Juventus i stø kurs mot ligatittelen.

Juventus leder nå Serie A med 43 poeng, hele 11 poeng ned til Napoli på andreplass. Inter ligger på tredjeplass med 29 poeng.



Slik gikk det sist: