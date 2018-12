Carlisle Sienes (21), Kristian Raanes (22) og Øystein Hegvik (18) kjempet fredag om å komme til finalen i Idol.

Temaet for sendingen var «x-faktor». Dermed var oppgaven til deltagerne denne uken å prøve og få ut det lille ekstra som de har holdt igjen under høstens sesong.

Dommerne brukte sin ekspertise for å hjelpe alle de tre gjenværende guttene, ved å velge en av de to sangene de skulle synge under live-sendingen.

Trakk det korteste strået

Dommerne mente at Carlisle leverte strålende, både da han sang en egenvalgt sang og da han sang låten de valgte for ham.

Ikke alle seere var enige med dommerne. De la seg opp i at stemmen til Carlisle sprakk flere ganger da han fremførte sangen dommerne valgte, nemlig «Mirrors» av Justin Timberlake.

Det ble dermed 21-åringen fra Telemark som røk ut.

– Jeg er veldig takknemelig for denne muligheten. Takk til de i bandet her, dommerne og alle som har stemt på meg. Jeg har utviklet meg så mye som person og artist. Det har vært helt fantastisk, sa han og fikk publikum til å reise seg og klappe.

Du kan bestemme sangvalg

15 år etter at Kurt Nilsen vant den første norske utgaven av Idol, er det altså Kristian Raanes og Øystein Hegvik som skal kjempe om den samme tittelen.

– Jeg er klar for finale, sa Hegvik, men publikum klappet og skrek så høyt at Idol-programleder Katarina Flatland ga opp å prøve å intervjue den andre finalisten. Lydnivået i salen var så høyt at man nesten ikke kunne høre noe som helst.

I år kan TV-seere bestemme hvilke sanger de to finalistene skal fremføre den aller siste sendingen, lørdag 15. desember.

Det kan du gjøre ved å trykke på denne lenken.

Her er alle kveldens opptredener: