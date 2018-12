Ungarn - Norge 25-38 (12-19)

De norske håndballjentene viste hvorfor de var store favoritter mot Ungarn, for Norge smadret ungarerne 38-25 i Nancy fredag.

– Jeg føler hjernen – og jeg snakker for meg selv – har tenkt mye i det siste og jobbet fælt. Vi har jobbet bra for oss selv og som lag. Å vise det vi gjorde i dag er stor forskjell på det vi har vist tidligere, sier kaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2 etter kampen.

Norge kom inn i mellomspillet med null poeng og har ikke råd til flere feilskjær om de skal ha håp om å nå semifinalen i EM.

I tillegg er Norge avhengige av hjelp, for de må ha rumensk seier mot Nederland og Tyskland må tape minst én av to kamper.

– Ungarn skal ikke være noen målestokk, men vi ser at Thorir Hergerisson har tatt noen valg, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Med Heidi Løke defensivt ble det mer løpskraft i kontringene, selv om det gjorde at vi misset litt i forsvar. Veronica Kristiansen og Kari Brattset traff bedre, selv om de ble gått av litt for lett. Det gjorde at vi fikk for mange straffer imot. Det var moro med målvaktsredninger, og vi fikk sett farten til Camilla Herrem og Malin Aune. Det er også tøft å velge Henny Ella Reistad fra start og stå med det nesten hele kampen, fortsetter han.

Norge ledet fra første mål mot Ungarn. De norske jentene forsvarte seg megetgodt og satte full fart fremover så fort de vant ballen.

Veldig mye er bedre for Håndballjentene i kveld.

Forsvar, Lunde når hun starter, Løke er fenomenal, og nå styrer B.Oftedal showet igjen.

Men Ungarn er ikke målestokk for friskmelding. Generasjonsskifte og skader gjør at ungarerne er svake.

Men 19-12 til pause er uansett bra. — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) 7. desember 2018

Thorir Hergeirssons jenter dominerte og tok med seg 19-12 til pause.

– Vi ønsker å fortsette med den samme intensiteten. Nå har vi også fått fart på oss i kontring og ankomst, der vi er aggressive. Vi vil gjøre en slik omgang til, for vi har svingt der tidligere, sa landslagsassistent Mia Hermansson Högdahl til TV3 i pausen.

Overkjørselen fortsatte i andreomgang og den norske ledelsen økte. Norge var på det meste oppe i en 14-målsledelse på stillingen 34-20. Da kunne landslagssjef Hergeirsson tillate seg å gjøre flere bytter.

Da sluttsignalet gikk i Nancy, sto det 38-25 til Norge.

– Det er alltid godt. Det er krevende når det ikke fungerer og man taper kamper når ting ikke fungerer. Jeg synes gjengen har jobbet godt. Jeg vil fremheve kapteinsteamet, de gikk foran i denne snuoperasjonen, sier Thorir Hergeirsson til TV3.