Det har vært mye bråk rundt FNs migrasjonspakt som skal signeres neste uke. Fredag kveld har demonstranter samlet seg på Eidsvolls plass i Oslo. Det er omtrent like mange motdemonstranter som demonstranter.

Innvandringsfiendlige grupper

Arrangøren sier de ikke går under et organisert navn, men førstemann på talersolten var Ingar Grøndahl fra Folkebevegelsen mot Innvandring. Stig Andersen fra Sian har også talt.

Politiet er godt representert i tilfelle uroligheter.

– Vi har kontrollert 40 personer og bortvist 23. En person er pågrepet for en legemskrenkelse, opplyser innsatsleder på stedet til TV 2.

Politiet har bortvist en gruppe fra en høyreekstrem bevegelse fordi de fryktet at denne gruppen var ute etter å slåss.

– Det var en gruppe som ble bedt om å forlate stedet. De nektet, så derfor måtte vi kjøre dem bort og bortvise dem fra Oslo sentrum, sier innsatslederen.

En markering mot FNs migrasjonsavtale på Eidsvolds plass foran Stortinget i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Under en tilsvarende demonstrasjon for to uker siden ble fem demonstranter og motdemonstranter pågrepet etter å ha barket sammen.

Demonstrasjonen er nå over. Stemningen på stedet var til tider amper, men det kom ikke til fysiske konfrontasjoner mellom grupperingene. Tilstedeværelse av sivilt og uniformert politi avverget dette. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 7, 2018

Norges tilslutning til FNs migrasjonspakt skjer etter bred enighet i Stortinget. Høyre og Venstre stemte for, mens Frp tok dissens i regjeringen og stemte mot.

Frykter mer liberal innvandringspolitikk

De som er skeptiske til avtalen frykter at Norge skal miste kontroll på innvandringspolitikken, og bli presset til å ta imot flere flyktninger og migranter.

Avtalen som skal signeres har som mål å styre global migrasjon og styrke rettighetene til migranter og flyktninger.

Motdemonstrasjon mot en markering mot FNs migrasjonsavtale på Eidsvolds plass foran Stortinget i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Statsminister Erna Solberg avviser problemstillingen. Hun mener at plattformen ikke endrer noe for Norges del.

– Plattformen gir verken drahjelp eller nye ulemper. Som dokument har det betydning for de landene som ikke har samme tilknytning til de internasjonale konvensjonene som vi har forpliktet oss til, har hun uttalt til Aftenposten.

Norge har allerede forpliktet seg til disse konvensjonene.

Signeres mandag

Norges tilslutning skal ikke vedtas i statsråd, men gis som en instruks til Utenriksdepartementet. Migrasjonsplattformen, som kalles «Global Compact for Migration», skal signeres i Marrakech mandag eller tirsdag i neste uke.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forutsetter at Norge ikke vil påta seg nye forpliktelser ved å signere avtalen. Han sier den ikke er juridisk bindende.

Australia, Østerrike, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn og USA har alle nektet å signere avtalen.

