Vi har vel alle vært der: Liggende bak en bilfører som holder bedagelig tempo i venstre fil på motorveien, uten andre biler foran som sinker han eller hun?

Det er heller ikke et uvanlig scenario at trafikk i høyre fil samtidig siger jevnt og trutt forbi vedkommende, uten at det ser ut til å gjøre noe avgjørende inntrykk.

Synes du det er greit da å kjøre forbi på høyresiden? Glem det – forbikjøring på høyre side på motorvei er strengt forbudt, og belønnes minst med et forelegg på 6.800 kroner og tre prikker i førerkortet.

Er du så uheldig å være i prøveperiode – mindre enn to år siden du avla førerprøven – dobles antall prikker til seks, og inndragning nærmer seg dermed raskt!

Forbikjøring bare i venstre fil

Da kan det være på tide å minne om hva trafikkreglene sier om kjøring på motorvei:

§ 5.Kjøretøys plass på vegen

Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen, skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.

Dette betyr i praksis at man normalt kjører i høyre felt på motorvei, og at venstre felt benyttes bare ved forbikjøring.

Når trafikken er tett, hender det jo at det siger litt raskere fremover i høyre fil. Foto: Christer Williksen

Aggressiv kjøreatferd

Bilister som velger å ta en snarvei med forbikjøring av bilen foran seg til høyre er et dagligdags syn på norske motorveier. Dette bekrefter også UP:

– Ja, dette er noe vi ser ofte, og er svært lite glade for, sier UP-sjef Runar Karlsen til Broom.

– Forbikjøring på høyre side er et grovt lovbrudd, som automatisk fører til at vi vurderer anmeldelse og førerkortbeslag. Både denne typen «snarveier», og den sikk-sakk kjøringen vi altfor ofte ser på motorvei, er uttrykk for en svært aggressiv og uønsket kjøreatferd som vi konsekvent reagerer på hvor vi enn ser dette, legger UP-sjefen til, og understreker at forbikjøring skal skje i venstre fil.

To hovedårsaker

– Det er overhodet ingen unnskyldning at noen ikke flytter seg fra den venstre filen. Å kjøre forbi på høyre side kan skape farlige situasjoner, og i verste fall føre til alvorlige ulykker.

– Det eneste unntaket er selvfølgelig ved tett trafikk og køkjøring, da trafikken i høyre fil tidvis kan gli raskere fremover enn trafikken i venstre fil, legger Runar Karlsen til.

UP-sjefen har sine tanker om hvorfor ulovlige forbikjøringer på motorvei er såpass vanlige i Norge:

– Det er nok i hovedsak to grunner til dette. For det første er det de siste par tiårene motorveikjøring for alvor har blitt vanlig her i landet, og mange bilister er ennå ikke helt fortrolig med dette. Den andre grunnen er rett og slett en aggressiv og lite hensynsfull kjørestil, som er noe vi stadig ser ute på veiene.

– Dette er bilister som ofte pendler mellom filene for å tvinge seg raskere frem, gjerne uten å bruke blinklys. For disse er forbikjøring på høyre side ingen hindring.

VI har ikke hatt motorvei i så veldig mange år her til lands. Det kan ifølge UP-sjefen også forklare noe av kjøreadferden her. Foto: Scanpix

Ta høyde for manglende refleks!

– Det syndes også mye mot vikeplikt-reglene, og mange kjører altfor fort inn mot kryss uten å gi tegn i god tid om hvor de har tenkt seg, sier han.

– Noe godt råd du vil gi vinter-bilistene akkurat nå?

– For tiden er det mørkt store deler av døgnet, og da gjelder det å passe på at bilens lysutstyr er i orden, og at lysene brukes riktig. I tillegg handler det naturligvis om sikt – og om å ha gode dekk til de aktuelle kjøreforholdene.

– Generelt anbefaler jeg at farten settes noe ned, slik at man skaffer seg et ekstra handlingsrom også med tanke på de mange fotgjengerne som fremdeles velger å gå uten refleks i vintermørket, slutter UP-sjef Runar Karlsen.

