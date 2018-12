På Ørland flystasjon stod det i dag et fly med en noe spesiell karikaturtegning klistret på siden av flyet.

Det var Øystein Hegvik (18) fra Brekstad i Ørland kommune i Trønderlag tegningen skulle etterligne.

«Vi heier på deg!» og «Lykke til, Øystein!» er også malt på flyet for anledningen.

Lokal helt

Idol-Øystein blir omtalt som en lokal helt i den lille byen med en befolkning på rundt 2000 mennesker.

Se TV-reportasjen fra flyplassen i Ørland øverst i saken.

Finn Olav Odde, varaordfører i Ørland og tidligere Farmen-deltager, forteller at det er en samledugnad fra næringslivet i den lille kommunen som sponser turen.

Han sier at målet med dette store arrangementet er å gi ungdom fra bygda en unik opplevelse, samt minne dem på å tro på seg selv.

– Vi har engasjert lag og foreninger til å plukke ut ungdommer som skal få oppleve dette. Det er for å motivere dem til å tørre og satse. Nå kan de se hvor langt Øystein har kommet, sier han stolt.

Mamma var med

Ombord i flyet var det drøssevis av håpefulle ungdom ikledd matchende T-skjorter. På disse T-skjortene står det «Vi heie på dæ! Stemmen fra Ørland».

Det er ikke bare unge fans som satt i flysetene, men også Øysteins mor Liv-Janne.

Hun er rørt over initiativet og håper at bygda kan gi sønnen et lite dytt i riktig retning når de heier på han i salen i kveld.

– Jeg syns det er helt utrolig. At noen er så snille, rause og står på sånn. Det er helt utrolig! Kjempeartig.

Flyet har nå ankommet Gardemoen, og hele heiagjengen er på plass i hovedstaden.

I semifinalen, som starter 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo, møter trønderen tøff motstand fra Carlisle Sienes (21) og Kristian Raanes (22).

Mamma Liv-Janne forteller at hun er stolt over sønnen uansett hva som skjer under livesendingen.

– Vi hadde ikke trodd dette da han meldte seg på, men det er kjempeartig.