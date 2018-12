Oslo kommune har valgt å lease to elbiler fra Jaguar som skal bringe byrådslederen og hans byråder rundt i Oslo.

– Det er veldig gledelig at vi nå har en elbil, noe vi har ønsket over lengre tid. Vi har ventet på at markedet og utviklingen har kommet langt nok til at det var lønnsomt, forteller rådhusforvalter Marit Jansen til TV 2.

Det var VG som først omtalte saken.

For to år siden høstet Johansen sterk kritikk for at han ble kjørt rundt i den forurensende og bensindrevne Audi A8. Selv hadde han gått ut og sagt Oslo-borgere om å la bilen stå, samtidig som han ble transportert i luksusbilen fra Audi.

Nå kan han imidlertid Raymond skilte med en ny og mindre forurensende bil av typen Jaguar I-Pace HSE fra 1. februar 2019. Bilvalget kommer svært beleilig, i 2019 er Oslo nemlig utnevnt til Europas miljøhovedstad.

– Det er tilfeldig at vi får elbil på dette tidspunktet. Timingen er så klart fin, men det er fordi kontrakten med de forrige bilene gikk ut nå, og vi ønsket oss elbil eller lavutslipp-biler, forteller Jansen.

– Dette møter kommunen sin klima- og energistrategi hvor vi ønsker at alle nye person- og varebiler skal gå på fornybart drivstoff eller hybrid innen 2020.

To biler

Det vil koste kommunen 94.000 kroner hvert år, per bil. Det er en halvering av det de tidligere bilen kostet. I alt har Oslo leaset to biler på en treårskontrakt. Bilene blir brukt til såkalt sikkerhetskjøring, hvor det er sikkerhetspersonale som kjører byråd og bystyremedlemmer rundt.

– Bakgrunnen for sikkerhetskjøring er en sikkerhetsanalyse vi gjorde i 2012 hvor kjøring av politikere var et av sikkerhetstiltakene som vi ble anbefalt, opplyser rådhusforvalteren til TV 2.

Høye krav

Rådhuset opplyser til TV 2 at valget av bil kommer blant annet av sikkerheten bilen har. Sjåførene av bilene er sikkerhetsbetjenter som jobber for kommunen.

– Vi stiller høye krav til sikkerhet på slike områder. Dette er en bil som tilfredsstiller disse kravene, uten at jeg kan gå i detaljer hvilke krav vi har for våre biler, opplyser Jansen.

Bilene som vil kjøre rundt i Oslos gater med politikerne ble lansert tidligere i år. Da ble bilen beskrevet som «sporty kjøregeneskaper med de praktiske egenskapene til en SUV.», skriver Broom. Ønsker du en lignende bil selv, må du ut med 829.000 kroner.