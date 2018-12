Han hoppet 138,5 meter på ski – nå er han i verdenseliten i skiskyting

Sindre Pettersen løp mot den norske heiagjengen som var på plass i Pokljuka etter ti kilometeren fredag.

22-åringen hadde det største smilet av alle - kanskje kun slått av sin far.

For mens «ukjente» Pettersen imponerte alle med en sjetteplass i sitt andre verdenscuprenn noensinne, sto familien på sidelinjen med tårer i øynene.

– Det var helt magisk, helt herlig. Det er ubeskrivelig i et pappahjerte, og farfar som står her har pusteproblemer, sier Pettersens far til TV 2.

– Hvordan var dette mulig?

– Det er mye hardt arbeid, endelig lykkes, sier faren, tydelig rørt.

– Har det blitt noen tårer?

– Ja, mange. Under hele løpet egentlig. Fra siste skyting og inn har det vært mye følelser.

– I dag satt det for meg

For bare noen timer siden var det svært få som visste hvem Sindre Pettersen var. Mange trodde nok spenningen var over da de siste løperne skulle starte.

Men da Pettersen lå på en fjerdeplass etter 5,3 kilometer, var spenningen plutselig tilbake.

– Nå skal jeg gå det jeg har, så får vi se hva det holder til, forteller Pettersen som hva som gikk igjennom hodet hans etter fem kilometer.

Og da han leverte feilfri skyting i tillegg, lå dette an til å bli en stor dag for 22-åringen.

Det ble det også. Pettersen endte til slutt på en sjetteplass, 32,9 sekunder bak vinner og lagkamerat Johannes Thingnes Bø. Det er ungguttens beste plassering noensinne.

– Akkurat nå er det bare glede, og veldig adrenalin der oppe altså. Det kommer nok til å synke inn etterhvert, tenker jeg. Vi er et sterkt lag, jevnt lag. Det er sånn i Norge at vi er ganske gode fysisk hele gjengen, så når blinkene sitter er det mulig for mange å hevde seg ut. I dag satt det for meg, sier Pettersen til TV 2.

– Faren din sier at du aldri har skutt fult?

– Jeg har skutt fullt før, det er feil. Men jeg har aldri skutt fullt på betydningsfulle renn. Jeg har skutt fullt i renn, men det er sånne små renn. Det er ikke så kult, sier Pettersen og smiler.

Hoppet 138,5 meter

Men hvem er dette nye stjerneskuddet?

Pettersen kommer fra langrenn og kombinert, og har de siste årene drevet med skiskyting. I 2017 tok han gull i Junior-VM i skiskyting. Han har også en lag-bronse fra Junior-VM i kombinert. For seks år siden satte han sin personlige rekord da han hoppet 138,5 meter i bakken på Lillehammer.