Da IS angrep Sinjar i 2014, ble flere tusen jesidier drevet på flukt. Najlaa Khudhur Matto mistet fem familiemedlemmer og alt hun eide under det brutale angrepet.

– Jeg husker datoen 15. august. Da ble alle mennene drept, min far og mine to brødre var blant dem. Kvinner og jenter ble spart, men vi visste lite om hva som ventet oss, forteller Najlaa.

Hun ble fraktet ut av Sinjar og til Mosul i Irak. Der så hun daglig IS-soldater komme for å plukke ut de jentene de ville ha.

– Jeg hørte jenter på sju år bli voldtatt. Jeg kan enda huske skrikene deres. Da ba jeg til gud om at jeg ikke blir utsatt for voldtekt, sier Najlaa.

Daglig tortur

Najlaa ble fortalt at hun var slave og at IS kunne gjøre hva som helst med henne.

– IS-soldatene kom til meg og ba meg ta et bad. Da skjønte jeg hva som ville skje, sier hun.

Seksuell tortur ble brukt som våpen. Straffen for å motsi seg var å bli pisket og voldtatt igjen.

Ble solgt

Hun ble solgt til to forskjellige menn som behandlet henne helt forferdelig.

– Vi fikk aldri noe sympati. Når vi gråt, slo de oss med kabler og voldtok oss på nytt, sier hun.

Da Najlaa skulle selges til enda en ny mann, ble hun fraktet til Mosul. Der møtte hun mange andre kvinner i samme situasjon, en av dem var fredsprisvinneren Nadia Murad.

– Vi fikk aldri snakke med hverandre. De låste oss inn på adskilte rom, men jeg husker ansiktet hennes godt, forteller Najlaa.

Dagen etter møtet med Nadia Murad ble hun igjen fraktet til en ny by.

– Nadia ble igjen i Mosul. På det tidspunktet kunne jeg aldri forestilt meg at vi begge ville være frie en dag, sier hun gråtkvalt.

GJENFORENT: Her blir Najlaa gjenforent med sine to søstre etter åtte måneder i IS-fangenskap.

Rømte fra IS

Under fangenskapet var det flere ganger der Najlaa vurderte å ta sitt eget liv, men hver gang var det noe som holdt henne tilbake.

– Det som holdt meg i live var tanken om at jeg en dag kunne fortelle denne grusomme historien til hele verden, sier hun.

Najlaa klarte til slutt å rømme og i forbindelse med Nobels fredspris besøker hun Norge for å fortelle om seksualisert vold i krig.

– Et folkemord

Jesidiene har alltid vært en utsatt minoritet i Irak. IS brukte systematisk voldtekt som et våpen for å utslette jesidiene.

– Jeg ønsker at det som skjedde ikke blir glemt. Det finnes fortsatt jenter som er i fangenskap. Jeg krever at disse mennene blir straffeforfulgt og at angrepet på jesidier blir anerkjent som et folkemord.

– Dette må ikke gjenta seg, legger hun til.

I dag feires Nobels Fredspris i Oslo, med utdeling av prisen og fakkeltog.

Prisutdelingen starter klokken 13. Følg nobelsendingen på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no fra klokken 12.