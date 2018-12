– Det er en person vi har hatt i søkelyset tidlig som en moduskandidat, sier John Skarpeid, politiadvokat i Øst politidistrikt.

Vedkommende er nå siktet for drapsforsøk.

Mannen er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol.

– Han har tagget på domstolen på Romerike, og på politistasjonen. Han er godt kjent for oss, sier Skarpeid.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Han tok selv kontakt med meg da han utfra erfaring visste at politiet ville mistenke ham. Vi tok kontakt med politiet for å høre om de ønsket avhør, og i ettermiddag bekreftet politiet dette. Så ble han pågrepet, sier Elden til TV 2.

Navnet til vedkommende dukket tidlig opp i politiets etterforskning onsdag, og det ble satt inn store ressurser for å finne ham. Han ble pågrepet i en aksjon ved Skedsmo senter i Akershus.

Mannen ble pågrepet klokken 15.30 fredag. Pågripelsen var udramatisk.

Nå skal politiet gjennomføre avhør av den pågrepne, samt tekniske og taktiske undersøkelser. Politiet har foreløpig ikke gjort undersøkelser i mannens hjem.

Fant håndskrift

Kripos jobbet intenst natt til fredag med å gjøre analyser av håndskriften som ble funnet på pakken som inneholdt bomben.

Disse analysene, kombinert med DNA-analyser var avgjørende for pågripelsen.

Politiet opplyser at de per nå ikke har grunn til å tro at flere personer var involvert i hendelsen.

Stort skadepotensiale

Onsdag denne uken ble en ansatt ved politistasjonen i Ski mistenksom på en pakke stasjonen hadde fått tilsendt.

Politiet evakuerte deler av bygget og tilkalte bombegruppa. De konstaterte torsdag at det var snakk om en skarp bombe med potensiale til å gjøre stor skade.

– Det var ikke en profesjonelt laget bombe, men den kunne lett ført til at mange mennesker ble skadet dersom den gikk av, sier Skarpeid.

Han sier det var tre personer i rommet da de fattet mistanke til pakken som inneholdt bomben.

Politiet startet torsdag en omfattende etterforskning, og får bistand både fra PST og Kripos.